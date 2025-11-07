俳優谷原章介（53）が7日、MCを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。イノシシと遭遇した経験を語った。

番組では、東京・江戸川区でイノシシの目撃情報が相次いだ話題を紹介。谷原は「僕、街中じゃなくて箱根で遭遇したことがあるんですけど」と切り出すと、「怖い先輩に『箱根の温泉に来い』って呼ばれて。『カラオケやってるからって来い』って呼ばれて」と回想。「温泉でお風呂に入った後、浴衣来て外に出たんです。そしたらゴミ捨て場をイノシシが漁ってて。3頭ぐらいかな。大人2頭の子供ちっちゃいの1頭がいて」とイノシシに直面してしまったと語った。

また突進を避けるため「刺激しないようにゆっくり歩いて行ったら、（イノシシが）フッと振り返る。振り返ったらこっちも止まる。そしたらまたゴミの方にゆっくり歩いて。10分弱のところ、20分ぐらいかかってそこまで着いたんです」。イノシシについては「それぐらい、実は人間の近くにいるもの。刺激の仕方、向こうの気分を間違えなければ危険はないんですけど、猪突（ちょとつ）猛進で来られたらケガは絶対避けられないよね」と注意喚起した。

カズレーザーは谷原の話にうなずきつつ「ただ、一番最初の『怖い先輩に呼ばれた』っていうのがめちゃめちゃ気になったんですけど」と質問。ツッコミに苦笑した谷原は「唐沢寿明さんなんですけど」と打ち明けていた。