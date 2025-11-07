俳優谷原章介（53）が7日、MCを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。高校サッカーの強豪校として知られる宮城・仙台育英のサッカー部で、3年生の男子部員が複数の部員から暴言を受ける被害を訴えたことをめぐり、「いじり」と「いじめ」の境界線について「加害者側が決めることではない」と考えを語った。

当該生徒の訴えを受け、同校は「いじめ重大事態」として調査を進めていることを公表。ホームページに発表された文書の冒頭で「このたび、本校サッカー部において、過去に『いじり』と呼ばれる不適切な言動が繰り返されていたことが判明いたしました」と報告したことについて、谷原は「ただ実態としてはいじめだと。でもそれを『いじり』という言葉から入ることによって、問題をソフト化しているんじゃないか」と指摘した。

また文書の中で、暴言に関する加害生徒の認識について「加害側とされた同級生の中には、『いじり』と『いじめ』の間に明確な線引きをせず、他者の尊厳を損なう行為の重大さに対する理解が欠如していたことが推察されます」と記されていたことについても「これって、やる側が『いじり』と『いじめ』の線引きをするんじゃなく、やられた側がするべきことだと思う」と疑問。「同じ言葉でも『これは僕は嫌だな』と思う言葉もあれば、『ありがとう。愛のあるいじりだな』と思えることもある」と自身の体験を交えて説明した。

谷原は「言葉だけじゃなく前後の文脈もあるし、そこの『いじり』と『いじめ』って、本来はどっちと決めづらいものを言われた側が決めることであって、加害者が決めることではないと思うんですよね」と話していた。