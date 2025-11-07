BYDが英国で急成長、10月の新車登録台数はテスラの7倍に

中国の電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）が、英国市場で目覚ましい成長を遂げています。英自動車製造業者・貿易業者協会（SMMT）の最新データによると、BYDの10月の新車登録台数は競合の米テスラの約7倍に達し、英国市場の競争構図に大きな転機が訪れています。

また、BYDの今年1〜10月の英国での累計販売台数は3万9103台、テスラは3万5455台で、両社の立場はわずか1年で逆転しました。昨年、英国がドイツを抜いて欧州最大の純電動車市場となった際には、BYDの登録台数は8788台で、テスラがその約6倍を販売していました。

さらに、今年9月単月だけを見てもBYDは英国市場で前年同月比880％増の1万1000台余りを記録しています。

英国は欧州の主要EV市場であり、その販売動向は欧州全体の競争構図を映す重要な指標とされています。BYDの急伸は、中国勢が海外市場で勢いを強めていることを示しており、英国はすでに同社にとって中国国外最大の市場となっています。BYDの成長は、国際展開戦略の成果と製品競争力の高さを裏付けるものといえます。

この動きはドイツ市場にも波及しています。ドイツ連邦自動車庁（KBA）によると、10月のBYDの登録台数はテスラの4倍を超え、年初から10月までの累計でもテスラとの差はわずか424台にまで迫りました。

今後、自動車市場は競争がさらに激化することが予想されますが、BYDの成長は「中国製造」が世界自動車産業で標準になり得る可能性を示しています。英国市場で築いたポジションを基盤に、真のグローバルブランドとしての地位の確立が注目されます。（提供/CRI）