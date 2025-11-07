連日のようにクマが目撃されています。11月7日も住宅の敷地内や、ホテル近くなどでクマの目撃情報が相次いでいます。



今年度、これまでに県内では13人の人身被害が確認されています。新潟県は10月6日から「クマ出没特別警報」を発表中で、警戒を呼び掛けています。



以下は7日に警察から発表されている目撃情報です。



◆南魚沼市

・7日午前6時頃、南魚沼市津久野下新田の国道を横断するクマ2頭を目撃

・クマの体長は約1.5メートルと約1メートル

・目撃場所は、民家から100メートルほど





◆柏崎市・7日午前6時頃、柏崎市上条の県道を横断するクマ1頭を目撃・クマの体長は約1メートル・目撃場所は民家の近く◆胎内市・7日午前6時頃、胎内市長橋の学校付近でクマ1頭を目撃・クマの体長は約1メートル◆村上市・7日午前7時18分頃、村上市平林の寺の裏にある柿の木に登っているクマ1頭を目撃・クマの体長は約0.5メートル・目撃場所は、住宅付近の寺院◆阿賀野市・7日午前7時5分頃、阿賀野市小松の住宅の玄関前で、クマ1頭を目撃・クマの体長は約0.5メートル・目撃場所は山と阿賀野川の近くの集落◆南魚沼市・7日午前8時45分頃、南魚沼市石打のスキー場のリフト乗り場周辺でクマ1頭を目撃・クマの体長は約1.2メートル・目撃場所はホテルや民家の近く◆五泉市・7日午前7時55分頃、五泉市番坂の市道を横断するクマ1頭を目撃・クマの体長は約1メートル・目撃場所は民家の近く◆南魚沼市・7日午前9時38分頃、南魚沼市津久野の田んぼでクマ1頭を目撃・クマの体長は約0.5メートル～0.6メートル・目撃場所は民家から約100メートルまた前日の11月6日夜も目撃情報があります。◆午後6時半頃、三条市東大崎で民家の外壁にクマの足跡を確認◆午後9時36分頃、新発田市下山田の空き地で体長約1メートルと約0.5メートルのクマ2頭を目撃クマが目撃された市町では、警察と連携し付近の住民に警戒を呼び掛けています。