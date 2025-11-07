MyMが、12月3日に新曲「煖-DAN-」をリリースする。

本楽曲はMyM初となるクリスマスソング。これから迎える寒い季節に聴きたくなるような温かなサウンドと、MyMらしいポジティブで温かい歌詞が合わさった、冬にぴったりな楽曲となっている。

さらに、12月7日に渋谷WWW X、12月26日にGORILLA HALL OSAKAにて開催されるMyMのクリスマスイベント『MyM X’mas Special Event 2025』のチケット一般発売が、11月8日午前10時より開始。今回のイベントでは新曲「煖-DAN-」を初披露するほか、1周年記念イベントで好評だった、カバー曲でのソロパフォーマンスも披露される。冬にぴったりな楽曲を披露するメンバーも。

また、ファンクラブ会員限定のミート＆グリートやプレゼントなどの特典も予定。チケットの一般発売は先着順となる。

・Miyuki コメント

冬にぴったりな煖炉のような暖かい曲ができました！聴いてくれたすべての皆さんの心が、暖かくなりますように！と作った曲です。クリスマスイベントで初披露しますので、お楽しみに！

・Yoshiko コメント

冬が始まりますね。この曲を聴いてみんなが「ほっ」としますように。そして世界中が暖かさに包まれますように。

・Mahiru コメント

寂しさや儚なさを感じて人恋しくなる寒い冬を、毛布で優しく包みこんでくれるような暖かい曲になっています。是非この曲を聴いて煖（DAN）をとって頂きたいです。

（文＝リアルサウンド編集部）