あびる優、“マッチョ”な甥っ子を顔出しで紹介「本当イケメン」「あびる家のDNA凄すぎる」「大きくなられて…」
タレントのあびる優（39）が6日、自身のインスタグラムを更新。15歳の甥っ子を“顔出し”で紹介した。
【写真】「本当イケメン」「DNA凄すぎる」あびる優の“マッチョ”な甥っ子が顔出し ※3、6枚目
「甥っ子が撮ってくれる風景や物、人物トータルしてセンスが好き」と書き出し、甥っ子が撮影した月の写真を投稿。「それを何の前触れもなくふと優ちゃんに送ってくれる気持ちも嬉しくて愛しい」とうれしそうにつづり、「空手後帰宅中に満月撮って送ってくれて私が母と祖母とテレビ電話してたら空手着半裸のまましばらくテレビ電話、我ながら、本当よく喋る仲良い家族だなぁと思います。笑」と、ビデオ通話で筋肉を見せつける甥っ子の姿や、LINEでのやり取りを公開した。
甥っ子について「思春期、青春真っ最中の今に至るまで 特にこれといった目立った反抗期も無く、家族や身内の前では呑気であまり気が効かない時もあるけど」「私から見たら小顔で背が高くてイケメンで文武両道で老若男女に優しく最高傑作で自慢の甥っ子」（親バカならぬ叔母バカ全開クレームは受け付けません）」と愛情たっぷりに紹介している。
そんな甥っ子も「すっかり15歳」になり、「そりゃ、24歳だった私も39歳になった訳だ」と時の流れにしみじみ。「今でも、優ちゃんと2人でお出かけしてくれたり家族旅行にも参加してくれるしチビ達のお世話や遊び相手も嫌な顔一切せず付き合ってくれて、すっかり頼れるお兄ちゃんになりました」と変わらず仲の良い様子を明かした。
この投稿には「大きくなられて…」「イケメンだなぁ〜あびる家のDNA凄すぎる」「本当イケメンでいい子」などのコメントが寄せられている。
