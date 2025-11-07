¡ÖJuice=Juice¡×ÎÓ¿Î°¦¡¢µÞÀ°ßÄ²±ê¤È¿ÇÃÇ¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯ÎÅÍÜ¤¬É¬Í×¡×¥¤¥ÙÅöÆü·çÀÊ¡¡6·î²ÃÆþ14ºÐ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJuice=Juice¡×¤ÎÎÓ¿Î°¦¡Ê¤Ë¤¤¤Ê¡¢14¡Ë¤¬µÞÀ°ßÄ²±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢7Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¡Ö¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Æü6Æü¤â¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÓ¿Î°¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞÀ°ßÄ²±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÎÅÍÜ¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¡¢¡ÖJuice=Juice LIVE TOUR 2025 Queen of Hearts¡×¤Î7ÆüÂçºå¸ø±é¡¢8Æü¹Åç¸ø±é¤Î·çÀÊ¤òÈ¯É½¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë9Æü¤Î¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¡¦2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ¡¦¸ÄÊÌ°ì¸À¥µ¥¤¥ó²ñ¡¦¸ÄÊÌ¥é¥ó¥À¥à¥Á¥§¥¥µ¥¤¥ó²ñ¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ªÏÃ¤·²ñ¡¦¸ÄÊÌ¤ªÏÃ¤·²ñ¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼10Ì¾¤Ç¤Î³«ºÅÍ½Äê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÎÓ¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢±óÆ£ºÌ²ÃÎ¤¤¬Àè·îËö¤ËµÞÀµ¤´É»Ù±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢10·î26¡¢28Æü¤Î¸ø±é¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£