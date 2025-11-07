日本サッカー協会（JFA）は7日、イングランド遠征を行うU―23日本代表を発表し、J1清水からは高卒ルーキーMF嶋本悠大（19）が選ばれた。9月のU―23アジア杯予選は選出されたもののコンディション不良で辞退。同日、静岡市内で行われた練習後に取材に応じた嶋本は「前回離脱したにも関わらず選んでもらったのは本当にうれしい」と久しぶりの代表に心を躍らせた。

今月の国際親善試合2試合に臨む日本代表に選出された同年代のFW後藤啓介（20＝シントトロイデン）にも刺激を受ける。「結構中が良い。海外で結果を残している選手なので、焦りはないですけど、とにかく自分も早く数字で結果を出したいです」と意気込みを語った。

今週末にはホームでC大阪戦（9日）が行われる。清水の秋葉忠宏監督（50）も「体も大きくなった。アタックは得意だったが、課題の守備も大分良くなっている」と期待を寄せている。

リーグ戦で先発出場の可能性もある伸び盛りの19歳は「エスパルスで良い印象を与えられているかといったらそうじゃないし納得いくプレーもできていない。それでも代表に選んでもらったので、期待に応えられるように頑張りたい」と勝利を置き土産にする。