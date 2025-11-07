アンドルーズ統合基地の飛行場に駐機する空中給油機KC-135R「ストラトタンカー」＝6月3日/Senior Airman Alexcia Givens/459th Air Refueling Wing

（CNN）米メリーランド州にある米軍のアンドルーズ統合基地に6日、不審な荷物が届き、体調不良を訴えた複数人が病院に搬送されたことが分かった。

アンドルーズ統合基地は米首都ワシントン郊外に位置する。基地の声明によると、「不審な荷物を開封」後、基地内の建物で避難措置が取られたという。

声明では「予防措置として、当該の建物および隣接する建物で避難措置が取られ、周囲に警戒線が張られた」と説明。「緊急対応要員が現場に派遣され、差し迫った脅威がないことを確認したうえで、特別捜査局に現場を引き継いだ。捜査が進行中だ」としている。

小包の開封後、複数人が基地内の医療施設に搬送された。捜査状況に詳しい情報筋2人によると、小包の中には正体不明の白い粉が入っていた。

情報筋の1人によると、危険物処理班による初期の現場検証では有害物質は検出されなかったが、調査を継続中だという。危険物処理班は6日夜に現場を離れた。

小包の近くにいた人の体調不良の程度については、現時点で明らかにされていない。

小包が開封された部屋は空軍州兵即応センターが入る建物内にあり、現在も閉鎖中。

情報筋2人によると、捜査員はまた、小包に同封されていた政治的プロパガンダについても確認を進めているという。

アンドルーズ統合基地は大統領や副大統領、閣僚などの要人が公務での移動に頻繁に利用する。トランプ大統領も5日に訪れていた。