お笑い芸人カンニング竹山（54）が7日、X（旧ツイッター）を更新。「日本国国章毀損罪」（国旗損壊罪）をめぐる発言についての誤解がSNS上に広がり、困惑する様子をつづった。

竹山をめぐっては、10月31日配信のABEMA報道番組「Abema Prime」に出演した際、日本を侮辱する目的で日の丸を傷つける行為を処罰する「日本国国章毀損罪」を盛り込んだ刑法改正案について説明した参政党の梅村みずほ参院議員らと議論を繰り広げ、「気持ちはわかる。ただ、日の丸を嫌いな人もいて、好きな人もいて、いろんな考えの人がいて国家だと思う」と指摘し、自身は国旗を大切にしているとした上で「モラルの問題だから、法律で決めることじゃないんじゃないかな」と疑問を呈していた。

こうした発言がSNS上で話題となったことを受け、竹山は4日、自身のXで「あの〜、大変申し訳ないけど私、日章旗も君が代も国防も大事だと考えてる人間です！お間違えなきよう宜しくお願いします」と前置きした上で、「ただし、国旗損壊罪制定はまだまだ議論しながら決めた方がよいと言う考え。気持ちはわかるが、外国国章損壊罪＝国旗損壊罪になってない部分もあったりするので立法府の方々がもっと議論するんだと思いますが、皆が納得できるように宜しくお願いしますと言う考えです」とあらためて真意を説明していた。

それでもSNS上では竹山に対する批判が止まず、作家の門田隆将氏は自身のXで「カンニング竹山という人物が日本国旗を損壊しても表現の自由と主張して国民の怒りを買っている」と言及。「それでいて外国国旗の損壊が罪になる事（刑法92条）は表現の自由を犯してないらしい。つまり『日本の旗は燃やしていいが外国国旗は駄目』という“人種と国籍による差別”をする人物。よほど日本が嫌いなようだ」と私見を述べた。

竹山は門田氏のポストを引用。「門田さん、突然おそれいります。カンニング竹山と申します。いつも色々と拝見し勉強しております」とリプライを送り、「それ全然違いまして私の真意が全然違うように伝わっており大変困っております。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんがどこかでおみかけする機会があれば説明しに参ります。諸々とご迷惑をおかけし申し訳ありません」とつづった。