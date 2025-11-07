映画評論家の町山智浩氏（63）が7日、X（旧ツイッター）を更新。立憲民主党議員の事務所などに送りつけられている迷惑メールが自身のもとにも届いたことを明かした。

迷惑メールをめぐっては、元TBSキャスターで立憲民主党の杉尾秀哉参院議員（68）が4日、Xで、自身の事務所のアドレスに1530通もの迷惑メールが送りつけられていると報告。「差出人や電話番号は違っていますが、内容は『高市早苗さんや安倍昭恵さんを誹謗中傷するのはやめていただけないか』と言うもので全く同一です」と記し、法的措置を検討して弁護士に相談しことも明かしていた。

また、同党の田島麻衣子議員も6日、自身のXで「11月1日に1838件の問い合わせメールが事務所にきました」と報告。「名前が異なるだけで、発信元や内容は全て同じ。発信元に問い合わせると、計1.8万件の同様のメールが、議員・新聞記者・その他団体に一斉送信されたそうだ。これらは刑法上の罪に該当しうる業務妨害行為」とし、「他にも多くの人々が、同じ妨害行為を受けているはずです。法治国家の日本では、私刑はいかなる理由があっても認められるものではありません」とつづった。

町山氏は田島氏の投稿を引用し、「これ、僕のとこにも来ました」と言及。「ほんとにくだらない嫌がらせしますね。いったい何のためなんでしょう」と疑問を投げかけ、「この犯人はきっとこのツイート見てるはずなので、言っとくけど、あんた、ほんとにヒマだな。他にやることないの？」と不快感をあらわにした。