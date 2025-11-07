安藤サクラ、来年大河『豊臣兄弟！』で語り「太賀くんの躍動感と安心感に心震えて涙がでました」
女優の安藤サクラが、2026年1月4日にスタートするNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で語りを担当することが7日、発表された。
安藤サクラ
大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上サクセスストーリーを、秀長の目線で描く。主人公・豊臣秀長役は仲野太賀。脚本は八津弘幸氏。
安藤は「チーフ演出の渡邊良雄監督をはじめ、尊敬するスタッフ・キャストの皆さまと大河ドラマで再会できることを、心から嬉うれしく思っております。私にとってご縁の深い方々と、語りという立場で作品を共にできることが新鮮でこの一年がとても楽しみです」とコメント。
「初めて冒頭を拝見したとき、監督が描くダイナミックであたたかい世界観と、太賀くんの躍動感と安心感に心震えて涙がでました」と作品の感想を述べ、「とにかく誠実にこの作品に寄り添っていきたいです。誠心誠意、豊臣兄弟！を見守ってまいりますので、視聴者の皆さまにもどうか一年間あたたかく見守っていただけたら幸いです」と意気込んでいる。
また、ドラマのキービジュアルも公開された。
(C)NHK
