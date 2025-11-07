¡Ú¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¡Û¾å°Ì¿Íµ¤¤¬Êø¤ì¤Ë¤¯¤¤¡© ²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¸«¤¨¤ë¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö
²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¡Ú¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö¡Û
①¿Íµ¤¤Ï¡Î£´¡¦£²¡¦£±¡¦£³¡Ï¤È·ø¼Â¤Ç¡¢②¿Íµ¤¡Î£²¡¦£°¡¦£±¡¦£·¡Ï¡¢③¿Íµ¤¡Î£²¡¦£°¡¦£µ¡¦£³¡Ï¤â2¾¡¤º¤Ä¡£⑩¿Íµ¤¥Ï¥ä¥ä¥Ã¥³¤¬¾¡¤Ã¤¿24Ç¯¤Ï09Ç¯⑪¿Íµ¤¥ß¥ä¥Ó¥é¥ó¥Ù¥ê°ÊÍè¤Î£²·å¿Íµ¤ÇÏ¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Ãå¤Ë¤Ï①¿Íµ¤¤¬Íè¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å°Ì¿Íµ¤¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
Ï¢ÂÐÇÏ20Æ¬Ãæ16Æ¬¤¬①～⑤¿Íµ¤¤ÇÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï3138±ß¡£ËüÇÏ·ô¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹âÇÛÅö¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é10Ëü±ßÄ¶¤¨¤¬£²²ó¤¢¤ë£³Ï¢Ã±¡£
²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Û
Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Î£´¡¦£±¡¦£±¡¦£¹¡Ï¤Î£ÇⅠÁÈ¡£Ãæ¤Ç¤âÊõÄÍµÇ°ÁÈ¡Î£²¡¦£°¡¦£°¡¦£³¡Ï¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½ÕÁÈ¡Î£±¡¦£±¡¦£°¡¦£³¡Ï¤Ï¾¯¿ôÀº±Ô¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Ç¤ÏÆ±¤¸Åìµþ¤Î¼ÇÄ¹Ãú¾ì¤¬ÉñÂæ¤ÎÌÜ¹õµÇ°ÁÈ¡Î£±¡¦£±¡¦£°¡¦£¸¡Ï¤È£³¾¡¥¯¥é¥¹¤Î¾ºÀç¶®£Ó¡Êµì¥ª¥¯¥Èー¥Ðー£Ó¡¢Ï»¼Ò£Ó¡ËÁÈ¡Î£²¡¦£²¡¦£´¡¦£³¡Ï¡£°ìÊý¡¢µþÅÔÂç¾ÞÅµÁÈ¡Î£°¡¦£±¡¦£±¡¦22¡Ï¡¢Ã°Äº£ÓÁÈ¡Î£°¡¦£±¡¦£°¡¦20¡Ï¤Ï½ÐÁöÆ¬¿ô¤Î³ä¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
