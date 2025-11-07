テクニカルポイント ドル円 高値圏からの調整局面か
154.93 エンベロープ1%上限（10日間）
154.79 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
153.40 10日移動平均
153.11 現値
153.01 一目均衡表・転換線
152.45 21日移動平均
151.87 エンベロープ1%下限（10日間）
150.79 一目均衡表・基準線
150.11 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
148.55 100日移動平均
148.21 一目均衡表・雲（上限）
148.00 一目均衡表・雲（下限）
147.72 200日移動平均
ドル円は高値圏からの調整局面の様相を呈している。5日線などに上値を抑えられて、軟調な推移が見込まれる。
