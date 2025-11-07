テクニカルポイント ドル円 高値圏からの調整局面か テクニカルポイント ドル円 高値圏からの調整局面か

154.93 エンベロープ1%上限（10日間）

154.79 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

153.40 10日移動平均

153.11 現値

153.01 一目均衡表・転換線

152.45 21日移動平均

151.87 エンベロープ1%下限（10日間）

150.79 一目均衡表・基準線

150.11 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

148.55 100日移動平均

148.21 一目均衡表・雲（上限）

148.00 一目均衡表・雲（下限）

147.72 200日移動平均



ドル円は高値圏からの調整局面の様相を呈している。5日線などに上値を抑えられて、軟調な推移が見込まれる。

