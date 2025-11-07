154.93　エンベロープ1%上限（10日間）
154.79　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
153.40　10日移動平均
153.11　現値
153.01　一目均衡表・転換線
152.45　21日移動平均
151.87　エンベロープ1%下限（10日間）
150.79　一目均衡表・基準線
150.11　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
148.55　100日移動平均
148.21　一目均衡表・雲（上限）
148.00　一目均衡表・雲（下限）
147.72　200日移動平均

ドル円は高値圏からの調整局面の様相を呈している。5日線などに上値を抑えられて、軟調な推移が見込まれる。