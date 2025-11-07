14歳・Juice=Juice林仁愛、急性胃腸炎と診断 きょう開催のライブほか欠席へ「直前のご報告となりご心配・ご迷惑をおかけします」
アップフロントプロモーションは7日、公式サイトにて、Juice=Juiceの林仁愛（14）が急性胃腸炎と診断されたことを発表。コンサートとイベントの欠席を伝えた。
【画像】珍しい“メガネキャラ”14歳の林仁愛（中央）
発表で「メンバーの林仁愛ですが、急性胃腸炎と診断され、しばらく療養が必要なため下記コンサート・イベントを欠席させて頂きます」と報告。7日のツアー「Juice=Juice LIVE TOUR 2025 Queen of Hearts」大阪公演と、8日の広島公演の結成を報告した。
また、20thシングル「四の五の言わず颯(さっ)と別れてあげた/盛れ！ミ・アモーレ」発売記念イベントについても、9日の東京での予定を欠席。「メンバー10名での開催予定とさせていただきます」と伝えた。
発売記念イベントは「振替・払い戻し等の対応については、決まり次第改めてお知らせさせていただきます。お持ちの参加券は大切に保管いただきますようお願いいたします」とした。
「直前のご報告となりご心配・ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い致します」と呼びかけた。
なお同事務所はきのう6日、林が体調不良でイベントを欠席すると伝えていた。
Juice=Juiceはハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ。ユニット名は、「採れたて」、「もぎたて」、「新鮮」、「天然」、「100％」で「しぼりたて」と、いつまでもフレッシュで個性の詰まったユニットになるようにと願いを込めて名付けられた。
【画像】珍しい“メガネキャラ”14歳の林仁愛（中央）
発表で「メンバーの林仁愛ですが、急性胃腸炎と診断され、しばらく療養が必要なため下記コンサート・イベントを欠席させて頂きます」と報告。7日のツアー「Juice=Juice LIVE TOUR 2025 Queen of Hearts」大阪公演と、8日の広島公演の結成を報告した。
発売記念イベントは「振替・払い戻し等の対応については、決まり次第改めてお知らせさせていただきます。お持ちの参加券は大切に保管いただきますようお願いいたします」とした。
「直前のご報告となりご心配・ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い致します」と呼びかけた。
なお同事務所はきのう6日、林が体調不良でイベントを欠席すると伝えていた。
Juice=Juiceはハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ。ユニット名は、「採れたて」、「もぎたて」、「新鮮」、「天然」、「100％」で「しぼりたて」と、いつまでもフレッシュで個性の詰まったユニットになるようにと願いを込めて名付けられた。