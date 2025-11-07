タレントのSHELLY（41）がフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。子育てで役立ったテクニックを語った。

9歳、7歳、3歳の3姉妹とパートナーとともに、今年の夏からオーストラリア・パースでの生活を始めたSHELLY。子供たちには、洗濯物を自分で管理させているというルールについて「取り入れてめちゃめちゃ正解だった。子育てインフルエンサーが言ってて、やってみたらめっちゃ良かった」と打ち明けた。

そして「洗濯物の量が5人家族なんでめっちゃ多い」と告白。そのルールについて「上の子たちの洗濯かごを色違いで買った。洗濯したのを仕分けるっていうところまでが、私とパートナーの仕事。かごに入ってる物は“ご自身でどうぞ”っていう」と解説した。

続けて「畳んでしまうでもいいし、かごから使うでもいいし、クローゼットはあなたの空間なので、自分で管理してください」と説明。「ただこのクローゼット内で収めてくださいねっていうルール」と明かした。

すると「仕事量が減りましたし、本人たちも責任感が」芽生えたといい、「そしたら3歳の下の子も“私も”ってなったんで、色違いのを買ったら、それを持っていって自分の引き出しに畳んで入れるんです。だから今のところめっちゃいいです」と笑顔を見せた。

しかし「ただ綺麗好きには無理ですよ、絶対。綺麗にはできないから。きちんと畳んだり」とも伝えたが、番組MCの「ハライチ」澤部佑は「楽は楽ですよね。3歳ではたぶん考えられない。今からじゃもう無理。うちも11歳、9歳、7歳だけど」とうらやましがっていた。