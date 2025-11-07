ロジスネクス、今期経常を一転43％減益に下方修正

三菱ロジスネクスト <7105> [東証Ｓ] が11月7日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比59.5％減の49.9億円に大きく落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の180億円→85億円(前期は148億円)に52.8％下方修正し、一転して42.8％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比38.6％増の35億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比96.7％減の2.1億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.2％→1.2％に大幅悪化した。



株探ニュース

