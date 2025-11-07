元ＨＫＴ４８でタレント経営者として活躍する「ゆうこす」こと、菅本裕子が６日、Ｘを更新。今年３月に第一子を出産したが、産後の体重の激増を報告。しかも「水分で１０キロでした」と驚きの変化を明かした。

菅本は７日にＸで出産直後の写真と現在の写真をアップ。「産後８０キロあって、目が開きづらくなったり、膝が痛くなったり、もう散々だったけど健康的に少しずつ減量してて結果でてきて嬉しい」と投稿。

続く投稿では、パンパンにむくんだ足の写真をアップし「約３キロの子どもがお腹から出てきたのに、出産後１キロも減らないし、息も苦しくて退院後に循環器内科行ったら即大学病院入院だったんだよね」と産後、入院していたことを明かした。

「利尿剤を打つ生活になり、朝昼晩大盛りご飯＋お菓子も食べながら、５日間で１０キロ落ちて！なんと、水分だけで１０キロでした。浮腫みってやばいよね…」と１０キロ分の水分で浮腫んでいたという驚きの症状も告白した。

菅本は「産前５３キロ→産後８０キロ→入院して５日で１０キロ減（水分）→筋トレ＆食事で半年で１０キロ減 目標まであともう踏ん張り 筋力キープのまま、除脂肪頑張る！」と体重変化も赤裸々に明かしていた。