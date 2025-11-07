【ワシントン＝阿部真司】米民主党の重鎮ナンシー・ペロシ元下院議長（８５）は６日、来年１１月の次期下院選に立候補せず、今期限りで引退すると表明した。

女性として米史上初めて下院議長に就き、トランプ大統領と激しく対立してきた。

ペロシ氏はＸ（旧ツイッター）に投稿した動画で「再選に向けた立候補はしない」と述べた上で、「我々が大切にする米国の理想のため戦い続けなければならない」とも訴えた。

ペロシ氏はカリフォルニア州選出で、１９８７年に下院議員に初当選し、現在２０期目。２００７〜１１年、１９〜２３年に下院議長を務めた。民主党内に大きな影響力を持ち、２１年１月の連邦議会襲撃事件などを巡り、２度にわたりトランプ氏の弾劾（だんがい）手続きを主導した。

大胆な言動で注目され、２０年のトランプ氏の一般教書演説後、演説原稿を引き裂くパフォーマンスを見せた。２２年８月には現職の下院議長として２５年ぶりに台湾を訪問。同年１０月には自宅にハンマーを持った男が侵入し、夫が殴られ重傷を負う事件にも見舞われた。

ペロシ氏を敵視していたトランプ氏は６日、ホワイトハウスで記者団に「彼女は国に大きな損害を与えた」と述べた。