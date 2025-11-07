『緊急取調室』有希子＆梶山がいい雰囲気に？ 天海祐希×田中哲司、さりげない感謝がしみるラストシーン

主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。

これまでのシリーズでたびたび恋愛フラグを立ててきた有希子と管理官・梶山勝利（田中哲司）。11月6日（木）に放送された第3話では、有希子の一言に梶山が照れたような反応をする一幕が…。長年のキントリファンが胸を躍らせること必至のシーンが描かれた。

（※以下、第3話のネタバレがあります）

【映像】有希子（天海祐希）の言葉に照れる梶山（田中哲司）

◆「管理官が山に登ってくれて良かった」

第3話では、遭難者の救出に向かった山岳救助隊員の土門翔（羽谷勝太）が不審な死を遂げる事件が発生。“山の神”という異名を持つ山岳救助隊の隊長・布施正義（戸次重幸）に犯人の疑いがかかる。

梶山は、布施と同じ大学の山岳部のOB。複雑な思いを抱きつつも彼は、自ら事件現場となった山に足を運び、そこでついに事件の真相に迫る証拠を発見。それにより、布施が犯行に手を染めた理由が暴かれることとなった。

こうして事件が解決し、ラストシーンでは有希子が今回の事件についてまとめていた。

梶山が「（記録の）タイトルは？」と尋ねると、有希子は「殺意の山で良い？」と返し、梶山は難色を示す。

これに有希子が「何？」と不満そうにすると、梶山は「神の山にしてくれよ」と告げ、有希子は「は？小説じゃないから。これ記録だから」と冷静にツッコミを入れた。

すると、ふいに有希子が「ねえ、言い忘れたけどさ。管理官が山に登ってくれて良かった」と感謝を告げ、梶山は「おう…」と動揺を見せる。

しかし梶山が「今度一緒に登るか？」と提案すると、有希子は「やだ」と即答。さらに、「誰も俺のことは神と呼んでくれないな」とぼやく梶山に、有希子はすかさず「ちょっと何言ってるかわからない」と返す。

それでも有希子は「帰るよ！早く」と梶山を待っていたうえ、画面が切り替わると『神々の山』というタイトルが付けられた記録が映る。

なんだかんだ仲のいい2人の関係性がうかがえる幕引きとなっていた。