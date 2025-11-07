【ボックストイ「コピックミニチュアキーチェーン プラス2」】 2026年2月発売 価格：1個 550円/1BOX（6個入） 3,300円 予約受付期間：～11月19日23時59分まで

スタジオソータは、コピックとコラボしたボックストイ「コピックミニチュアキーチェーン プラス2」を2026年2月に発売する。価格は1個550円。1BOX（6個入）は3,300円。

本日よりスタジオソータストアにて予約受付を開始している。受付期間は11月19日23時59分まで。

本製品は、カラーマーカー「コピック」を再現性高くミニチュアサイズのキーチェーンにしたボックストイの第2弾。コピックスケッチの3本セットやスケッチ用プラスチックケース。ABSエア缶などがラインナップされている。コピックを全種類集めてケースに収納することで、12色セットを再現することができる。ABSエア缶はコピックを差し込んで、実際に使用されている雰囲気を再現することができる。

コピックスケッチ(1)

コピックスケッチ(2)

コピックスケッチ(3)

コピックスケッチ(4)

スケッチ用プラスチックケース

ABSエア缶

またスタジオソータストアから予約すると、購入特典として1BOX購入ごとに「コピックインク(Y00)」が付いてくる。

「コピックインク(Y00)

(C)COPIC