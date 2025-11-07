たんぱく質も摂れる！ 炒める手間なし「豚バラと卵のふんわり二層スープ」
身近な材料で手間を省いた、誰でも簡単に作れるレシピで大人気の料理研究家・まるみキッチンさん。料理レシピ本大賞で2冠を達成した著書「やる気1％シリーズ」の新たなテーマは、へとへとに疲れた時でもパッと作れる「スープ」です！
サイドメニューの汁ものではなく、どれも肉や魚に野菜を合わせているからひと皿でおかずになり、ご飯かパンを添えれば立派な1食に！ 作り方も、材料を鍋または電子レンジで加熱するだけ、ほぼ10分で完成！ 遅い帰宅でも慌ただしい朝もラクラク作れます。
※本記事はまるみキッチン著の書籍『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』から一部抜粋・編集しました。
■たんぱく質をチャージ！ 豚バラと卵のふんわり二層スープ
【調理法：鍋】
材料（1〜2人分）
豚バラ薄切り肉…100g（一口大に切る）
長ねぎ…1/2本（斜め切り）
卵…1個（溶いておく）
Ａ水…400ml
鶏ガラの素…大1
醤油…小1
Point！
・炒める手間なく、煮るだけで完成。
・ 卵は加熱しすぎず、ふわとろ感をキープして。
作り方
1.鍋に豚肉、長ねぎ、Aを入れて火にかけ、ひと煮立ちさせる（アクが出たら取り除く）。
2.溶き卵を静かに回し入れ、ふんわりとするまで火を通す。
■レシピを参考にするときは
・大1（大さじ1）＝15ml、小1（小さじ1）＝5mlです。
・記載がなければ基本的に火加減は中火です。ご家庭のコンロにより火力が異なるので調整してください。
著＝まるみキッチン／『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』