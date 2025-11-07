Wリーグプレミア所属のアイシンウィングスは11月6日、スタッフの役職変更を発表。BTテーブス氏がヘッドコーチに、HCを務めていた藤丸勇海氏がアシスタントコーチへと就任した。

BTテーブスHCはカナダ出身の59歳。日本では2011年から兵庫ストークス（現神戸ストークス）の指揮を執り、2013－14シーズンにアソシエイトコーチとして富士通レッドウェーブへ。翌シーズンから2年間にわたりHCを務め、Bリーグ初年度からサンロッカーズ渋谷のHC、富山グラウジーズのACも経験した。2018－19シーズンに富士通へ復帰すると、2023－24シーズンからWリーグ連覇を達成し、2年連続でコーチオブザイヤーを受賞。今シーズンからはアイシンに籍を移し、ディレクーに就いていた。

アイシンは昨シーズンプレミア7位に終わり、フューチャーチームとのディビジョン入れ替え戦に臨んでいる。2連勝でプレミア残留は決めたものの、今シーズンもここまで1勝5敗で7位と苦しい状況に立たされている中での采配となった。名将を指揮官に据えたアイシンは、8日にかつてその指揮官が率いた女王富士通との一戦に臨む。