FIBA¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤¬Ä´ºº´°Î»¡Ä¥¤¥®¥ê¥¹Ï¢ÌÁ¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤·ÃË»ÒÂåÉ½¤ÏWÇÕÍ½Áª½Ð¾ì¤Ø

¡¡¹ñºÝ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFIBA¡Ë¤Ï11·î7Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊBritish Basketball Federation¡¿BBF¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£FIBA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Èµ¬À©½å¼é¤Ë½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢BBF¤ÎÌò³ä¤Î°ìÉô¤¬Ää»ßÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡FIBA¤Ï8·î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥ÖÌäÂê¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÆâ¤ÎÃË»Ò¥¯¥é¥Ö¶¥µ»¤È¥êー¥°±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÉÕÍ¿¼êÂ³¤¤ËÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢´Ø·¸¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢FIBA¤ÏBBF¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©¸ÂÁ¼ÃÖ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤Ã¤¿GBB¥êー¥°¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ÊGBB League Ltd¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÃË»Ò¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤ò¿·¤¿¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¶ÈÂÎ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥°¥ëー¥×¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¡£BBF¤ÏÆ±¼Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË»Ò¥×¥í¥êー¥°¤Î±¿±Ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò15Ç¯´ÖÉÕÍ¿¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·èÄê²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ûÂ¸¥¯¥é¥Ö¤¬Æ©ÌÀÀ¤ä¶¨µÄÉÔÂ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íø³²´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÁè¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡FIBA¤¬°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢BBF¤Ë¤è¤ë¹ñÆâÃË»Ò¥¯¥é¥Ö¶¥µ»¤ÎÇ§²Ä¤È¡¢ÃË»Ò¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¤ÎFIBA¼çºÅ¥·¥Ë¥¢Âç²ñ¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¡¦½Ð¾ì¼êÂ³¤¤Î2ÅÀ¡£°ìÊý¡¢º£²ó¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¤ÏÃË»ÒÂåÉ½¥Áー¥à¤Î»²²Ã»ñ³Ê¤¬²óÉü¤·¤¿¤È¼¨¤µ¤ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï11·î27Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö26Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027 ¥èー¥í¥Ã¥ÑÍ½Áª¡×¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¶¥µ»¤Ë´Ø¤¹¤ëÄä»ßÁ¼ÃÖ¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢FIBA¤Ï»ÃÄêÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÃË»Ò¥êー¥°¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¹ー¥Ñー¥êー¥°¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡ÊSLB¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡Ö¾µÇ§·ÀÌó¡×¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢SLB¤¬FIBA¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë·Á¼°¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥êー¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À©¸ÂÁ¼ÃÖ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢BBF¤¬GBB¥êー¥°¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ø¤Î±¿±Ä¸¢ÉÕÍ¿¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¡¢´ûÂ¸¥¯¥é¥Ö¤È¤ÎÄ´À°¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬BBF¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡Åª¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÆâ¤ÎÃË»Ò¥êー¥°ºÆÊÔ¤ò½ä¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄ´À°¤¬É¬Í×¤ÊÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡BBF¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½÷»ÒÂåÉ½¥Áー¥à¤ª¤è¤ÓÇ¯ÂåÊÌÂåÉ½¥Áー¥à¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢Á¼ÃÖ¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÃË»Ò¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡áÆþ¹¾ÈþµªÍº