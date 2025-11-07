山形県内のインフルエンザ患者が急増しています。

【写真を見る】インフルエンザ患者数が注意報レベルに 県が注意をよびかけ（山形）

県は先週、インフルエンザの流行入りを発表しましたが、今週の発表で患者数が注意報レベルになりました。

県衛生研究所によりますと、先月２７日から今月２日までに県内３９の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は、前の週より４５１人増加し５９７人でした。

一定点医療機関あたりでは１５．３１人となっています。目安とされる１０人を上回り、注意報レベルとなりました。

県は先週、インフルエンザが流行入りしたとしていましたが、その翌週に注意報レベルとなり、これほど早く注意報レベルになるのははじめてのことです。

保健所別では置賜で２６２人、村山で１７０人、山形市で６７人、最上で５３人、庄内で４５人となっていて、置賜保健所で警報レベル、村山と最上保健所で注意報レベルとなっています。

確認されたインフルエンザ患者５９７人のうちＡ型は５９０人、Ｂ型は７人でした。

インフルエンザは例年１１月ごろから患者数が増え、３月まで流行が続くとして県が注意を呼び掛けています。