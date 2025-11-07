株式会社シェイクは、新入社員（2025年4月入社）の正社員を対象に「新入社員の“リアルな本音”」に関する調査を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

新入社員の約6割が「モチベーションが上がった」と回答

「仕事に対するモチベーションは、入社時と比べてどのように変化したか」について尋ねたところ、以下のような回答結果になった。

モチベーションが上昇した方が全体の約6割を占めており、一定の成長実感や環境適応が進んでいる様子がうかがえる。

一方で、『やや下がった』『大きく下がった』と回答した方も約2割いることが示された。

画像：株式会社シェイク 2025年11月6日 プレスリリースより引用

モチベーションが上がった要素『上司や先輩からの期待や信頼』や『自己成長の実感』

「仕事へのモチベーションを左右する要素として当てはまるもの」を尋ねたところ、仕事に対するモチベーションの変化度合い別で以下のような回答結果になった。

大きく上がった方は『上司や先輩からの期待や信頼』（46.8％）が最多、次いで『自己成長の実感』（39.4％）、『チームや同僚との関係性』（36.0％）。

大きく下がった方は『チームや同僚との関係性』（39.1％）が最多、次いで『ワークライフバランス』（37.0％）、『給与や待遇』（37.0％）となった。

画像：株式会社シェイク 2025年11月6日 プレスリリースより引用

入社前とのギャップ、残業・リモート勤務が40.1％で期待以上

モチベーションが上がった層では、『働き方（残業・リモート勤務 など）』『上司や先輩との関わり方』『職場の雰囲気』を「期待以上」と感じる割合が高く、柔軟な労働環境や良好な人間関係が意欲の向上を支えていることがわかる。

期待以上に良かった

『働き方（残業・リモート勤務など）』（40.1％）

『上司や先輩との関わり方』（38.3％）

『職場の雰囲気』（36.8％）

期待以下だった

『仕事のスピード感や業務量』（51.9％）

『目指したいと思える先輩・上司の存在』（49.4％）

『上司や先輩との関わり方』（47.0％）

画像：株式会社シェイク 2025年11月6日 プレスリリースより引用

成長実感を大きく感じた新入社員の6割が「創意工夫して働いている」

「入社後約半年間働いてきた中で、成長を積み重ねてきた実感（成長実感）はあるか」と尋ねたところ、約8割が『とてもある』（26.7％）、『ややある』（51.3％）と回答した。

画像：株式会社シェイク 2025年11月6日 プレスリリースより引用

前の質問で『とてもある』『ややある』と回答した方に、「成長を実感した理由として当てはまるもの」を尋ねたところ、『新しいスキルや知識を身につけた』（36.7％）が最多で、『上司や先輩から成長を評価された』（30.2％）、『目に見えて成果が出た』（29.5％）、『任される業務の幅が広がった』（29.3％）となった。

先ほどの質問で『あまりない』『全くない』と回答した方に、「成長を実感できていない理由として当てはまるもの」を尋ねたところ、『仕事への意欲がない』（30.5％）が最も多く、『成長目標が不明確で何を目指せば良いかわからない』（26.6％）、『上司や周囲から指摘を多くもらう』（22.6％）、『忙しさに追われて学ぶ余裕がない』（22.1％）となった。

画像：株式会社シェイク 2025年11月6日 プレスリリースより引用

普段の業務姿勢61.0％が自分なりに創意工夫をしながら取り組んでいると回答

成長を「とても感じている」と答えた層では、『自分なりに創意工夫をしながら取り組んでいる』（61.0％）が最も多く、前向きで主体的な姿勢が際立った。

「ややある」層では創意工夫の割合が3割台に下がり、『指示されたことを忠実にこなしている』『失敗しないよう慎重に取り組んでいる』といった安定志向が強まった。

一方、「あまりない」「全くない」と回答した層では、『忙しさやプレッシャーから仕方なく取り組んでいる』と回答している方が多く、特に「全くない」層では6割に達した。これらの層では自発性よりも消極的な姿勢が中心で、業務への目的意識が薄れやすい状況がうかがえる。

画像：株式会社シェイク 2025年11月6日 プレスリリースより引用

全体の約6割が「働き続けたい」と前向きである一方、転職を意識する回答も一定数あり

「今の会社で、今後も働き続けたいと思うか」と尋ねたところ、『しばらくは働き続けたい』（38.1％）が最多、続いて『ぜひ働き続けたい』（18.7％）、『状況次第で考えたい』（28.3％）、『できれば転職したい』（8.8％）、『すぐにでも転職したい』（6.1％）となった。

全体の約6割が「働き続けたい」と前向きである一方、転職を意識する方も一定数いるようだ。

画像：株式会社シェイク 2025年11月6日 プレスリリースより引用

調査概要 「新入社員の“リアルな本音”」に関する調査

■調査期間：2025年10月16日（木）～2025年10月18日（土）

■調査方法：PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

■調査人数：1,027人

■調査対象：調査回答時に新入社員（2025年4月入社）の正社員であると回答したモニター

■調査元：株式会社シェイク（https://shake.co.jp/)

