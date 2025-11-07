九州リース、上期経常が13％減益で着地・7-9月期も4％減益

九州リースサービス <8596> [東証Ｓ] が11月7日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比13.2％減の28.6億円に減ったが、通期計画の56億円に対する進捗率は51.2％となり、5年平均の53.8％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比19.9％増の27.3億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比3.6％減の13.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の20.4％→17.1％に低下した。



株探ニュース

