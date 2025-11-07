BABYMONSTER¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE GO UP¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
BABYMONSTER¤¬¡¢2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE GO UP¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ¸½¾ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¥á¥ó¥Ðー
±ÇÁü¤Ë¤Ï¡ÖPATTERN¡×¡ÖWE¡×¡ÖGO¡×¡ÖUP¡×¤Ê¤É4¤Ä¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Îºî¶È²áÄø¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¶¯Îõ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç»ëÀþ¤ò¤È¤é¤¨¡¢ÌöÆ°´¶°î¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£Á¡ºÙ¤Ê¥Ýー¥º¤È»ëÀþ¡¢É½¾ð¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÍ×Ë¾¤È¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òµÛ¼ý¤·¡¢¥«¥Ã¥È¤´¤È¤ËÉ½¸½¡£¤³¤ì¤Ë¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿¾Þ»¿¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤é¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢MONSTIEZ¡ÊBABYMONSTER¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
BABYMONSTER¤Ï10·î10Æü¡ÊÆüËÜ¹ñÆâ¤Ï10·î11Æü¡Ë¤Ë¡¢2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE GO UP¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£ ºÇ¶á¤Ï¡ÖEVER DREAM THIS GIRL?¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤¤Ê¸¾Ï¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î²¾ÌÌ¤Ê¤É¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Æ¥£¥¶ー¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.11 ON SALE
MINI ALBUM¡ØWE GO UP¡Ù
2025.10.22 ON SALE
ALBUM¡Ø2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～¡Ù
2025.10.28 ON SALE
Blu-ray¡Ø2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp/