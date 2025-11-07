「匿名の恋人たち」ハン・ヒョジュ、笑顔そっくり美人母を公開「愛が伝わる」「憧れる関係性」などの声
【モデルプレス＝2025/11/07】韓国女優のハン・ヒョジュが11月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親の写真を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳韓国女優「そっくり」美人母の笑顔
ヒョジュは「お母さんの新しいプロフィールフォト、すてき」とつづり、複数枚の写真を投稿。優しい笑顔でにっこりと写真に収まるヒョジュの母親へ「いつも挑戦するお母さん、本当にすごくて尊敬します！応援しています」とメッセージを送った。
この投稿に「そっくり」「美人親子」「2人とも笑顔が優しい」「お母さんへの愛が伝わる」「憧れる関係性」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
