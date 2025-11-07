篠原ともえ、19歳大学生当時の写真公開「個性爆発」「シノラー発見」懷かしむ声
【モデルプレス＝2025/11/07】ファッションデザイナーでタレントの篠原ともえが11月6日、自身のInstagramを更新。過去の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】46歳タレント「個性爆発」19歳当時のシノラーファッション
篠原は「19歳大学生。課題のパターンと向き合った時間」とつづり、写真を投稿。赤いメガネに赤い半袖ジャージのトップスと、黒のショートパンツに白黒ボーダーの靴下を合わせた姿を披露。長い物差しを模造紙に置き、カメラに目線を向けた姿を収めた写真となっている。
この投稿に「シノラー発見」「懐かしい」「可愛い」「50センチ定規、久しぶりに見た」「この頃の個性爆発姿は大好き」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆篠原ともえ、大学生時代の写真公開
◆篠原ともえの投稿に反響
