アイスダンスのリズムダンス（RD）が行われ、“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は69・61点をマークした。

冒頭から会場の手拍子に乗り、アップテンポな曲調に合わせて軽やかな演技を披露。息のあった滑りで大きなミスなく最後まで滑りきり、自己ベスト（69・69）に迫るスコアを叩き出した。

吉田「会場の皆さんのおかげで、最初から最後まで楽しく滑ることができた」

森田「一安心という感じ。明日のフリーに向けて、また調整したい」

練習していたカナダから帰国したのが2日。だが、スケート靴や衣装など全てを入れていた2人の荷物がロストバゲージとなった。バンクーバーに行っていたという荷物が手元に届いたのは、3日後の5日。その間は満足な調整ができなかったが、積み重ねてきた練習量や経験でトラブルを乗り越えた。

前日6日の公式練習では、イタリアのカップルと激突するハプニングもあった。「アクシデント続きではあったけど、だからこそ緊張感がほぐれたり…」と森田。フリーダンスでも納得の演技を披露する。