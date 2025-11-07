ソフトバンクは7日、来季のコーチングスタッフを発表した。

1軍首脳陣は、2軍打撃コーチだった村松有人氏が野手チーフコーチ、2軍バッテリーコーチだった細川亨氏がバッテリーコーチ、長谷川勇也スキルコーチが打撃コーチとの兼任となった。

【1軍】

監督＝小久保裕紀

投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーター（投手）＝倉野信次

投手コーチ（ブルペン）＝若田部健一

投手コーチ（ブルペン補佐）＝中田賢一

野手チーフコーチ＝村松有人

打撃コーチ兼スキルコーチ＝長谷川勇也

内野守備走塁兼作戦コーチ＝本多雄一

外野守備走塁兼作戦コーチ＝大西崇之

バッテリーコーチ＝細川亨

【2軍】

2軍監督＝斉藤和巳

2軍投手チーフコーチ＝小笠原孝

2軍投手コーチ＝奥村政稔

2軍打撃コーチ＝森笠繁

2軍内野守備走塁コーチ＝金子圭輔

2軍外野守備走塁コーチ＝城所龍磨

2軍バッテリーコーチ＝高谷裕亮

【3軍】

3軍監督＝大越基

3軍投手チーフコーチ＝フェリペ・ナテル

3軍投手コーチ＝寺原隼人

3軍打撃コーチ＝大道典良

3軍内野守備走塁コーチ＝高田知季

3軍外野守備走塁コーチ＝高波文一

3軍バッテリーコーチ＝清水将海

【4軍】

4軍チーフ兼守備走塁コーチ＝笹川隆

4軍投手コーチ＝牧田和久

4軍打撃コーチ＝中谷将大

【コーディネーター】

投手ファーム統括＝川越英隆

投手＝星野順治

野手統括＝荒金久雄

野手＝関川浩一

野手＝森浩之

野手＝井出竜也