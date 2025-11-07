ソフトバンク 来季組閣を発表 村松有人コーチが1軍野手チーフコーチに
ソフトバンクは7日、来季のコーチングスタッフを発表した。
1軍首脳陣は、2軍打撃コーチだった村松有人氏が野手チーフコーチ、2軍バッテリーコーチだった細川亨氏がバッテリーコーチ、長谷川勇也スキルコーチが打撃コーチとの兼任となった。
【1軍】
監督＝小久保裕紀
投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーター（投手）＝倉野信次
投手コーチ（ブルペン）＝若田部健一
投手コーチ（ブルペン補佐）＝中田賢一
野手チーフコーチ＝村松有人
打撃コーチ兼スキルコーチ＝長谷川勇也
内野守備走塁兼作戦コーチ＝本多雄一
外野守備走塁兼作戦コーチ＝大西崇之
バッテリーコーチ＝細川亨
【2軍】
2軍監督＝斉藤和巳
2軍投手チーフコーチ＝小笠原孝
2軍投手コーチ＝奥村政稔
2軍打撃コーチ＝森笠繁
2軍内野守備走塁コーチ＝金子圭輔
2軍外野守備走塁コーチ＝城所龍磨
2軍バッテリーコーチ＝高谷裕亮
【3軍】
3軍監督＝大越基
3軍投手チーフコーチ＝フェリペ・ナテル
3軍投手コーチ＝寺原隼人
3軍打撃コーチ＝大道典良
3軍内野守備走塁コーチ＝高田知季
3軍外野守備走塁コーチ＝高波文一
3軍バッテリーコーチ＝清水将海
【4軍】
4軍チーフ兼守備走塁コーチ＝笹川隆
4軍投手コーチ＝牧田和久
4軍打撃コーチ＝中谷将大
【コーディネーター】
投手ファーム統括＝川越英隆
投手＝星野順治
野手統括＝荒金久雄
野手＝関川浩一
野手＝森浩之
野手＝井出竜也