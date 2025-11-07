高見侑里アナ、第1子妊娠を発表・今後の仕事にも言及 夫はflumpool尼川元気
【モデルプレス＝2025/11/07】フリーアナウンサーの高見侑里（38）が7日、自身のInstagramを更新。第1子妊娠を報告した。
【写真】美人アナと結婚した人気バンドメンバー
高見アナは「本日は皆様にご報告がございます」とつづり「一部報道にもありました通り、この度新たな命を授かりました」と報告。「お仕事につきましては、体調を見ながら続けさせていただく予定です」と明かした。
「応援してくださっている皆様、お世話になっている関係者の皆様に、この場をお借りして、改めて感謝申し上げます」と記し「皆様におかれましても、お身体にお気をつけてお過ごしください」と伝えた。
高見は2019年3月31日に4人組ロックバンドflumpoolのベーシスト・尼川元気と結婚。2019年4月13日の「めざましどようび」（フジテレビ系）にて結婚を生報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人アナと結婚した人気バンドメンバー
◆高見侑里アナ、第1子妊娠
高見アナは「本日は皆様にご報告がございます」とつづり「一部報道にもありました通り、この度新たな命を授かりました」と報告。「お仕事につきましては、体調を見ながら続けさせていただく予定です」と明かした。
「応援してくださっている皆様、お世話になっている関係者の皆様に、この場をお借りして、改めて感謝申し上げます」と記し「皆様におかれましても、お身体にお気をつけてお過ごしください」と伝えた。
◆尼川元気＆高見侑里アナ、結婚
高見は2019年3月31日に4人組ロックバンドflumpoolのベーシスト・尼川元気と結婚。2019年4月13日の「めざましどようび」（フジテレビ系）にて結婚を生報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】