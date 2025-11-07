女優の小雪（４８）が７日、都内で行われた貝印「いい刃の日」ＰＲイベントに出席した。

グローバル刃物メーカーの貝印は、１１月８日を「いい刃の日」として同イベントを開催。小雪はあでやかな着物姿で登場し「今日のイメージにとても合うんじゃないかな。背筋がしゃんとしますし、日本人としてのスピリットを意識させられます」とほほえんだ。

この日は自宅のキッチンの写真も公開。同社の商品を普段から愛用しているという小雪は、料理用のハサミをよく使うそうで「韓国によく行くんですけど、お肉をハサミで切るじゃないですか。半信半疑だったんですけれども、ものすごくよく切れて。欠かせないものの１つ」と紹介した。

忙しい日々を送る中でも「お休みの時、キッチンに立って食材と向き合う時間がヒーリングになる」という。料理でこだわっている点は「どんなに忙しい時でも、一品でも温かいものを作る」ことだと明かし「ウーバーイーツとか便利なものを利用するときもあります。けれども、自分で作ったものを家族が食べたり、自分が食べたりすることで、エネルギーを感じる。忙しくても、お味噌汁とかポタージュとか、ちょっと汁物を必ず作るんです。たくさんの品数を作るよりは、１つの美味しいものを作りたい」と語った。