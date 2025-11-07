ジェシカ・ラング主演＆キャシー・ベイツ、ピアース・ブロスナン共演 人生賛歌の感動作『喝采』本予告＆場面写真解
ジェシカ・ラングが主演し、キャシー・ベイツ、ピアース・ブロスナンらが共演する、実話に基づく感動作『The Great Lillian Hall（原題）』が、邦題を『喝采』として2026年1月9日より公開されることが決定。本予告編、ポスタービジュアル、場面写真11点が解禁された。
【動画】名優そろい踏み 映画『喝采』本予告
本作は、ブロードウェイの伝説的な女優マリアン・セルデスをモデルに、生きる悦びを圧倒的な力で伝える人生賛歌。
ブロードウェイの第一線で活躍してきた伝説の大女優リリアン・ホールは、チェーホフの戯曲「桜の園」の公演を間近に控えていた。ところが稽古中に突然言葉を失うアクシデントに見舞われた彼女は、医師から認知症を患っていると告げられてしまう。それは引退勧告に等しいあまりにも残酷な現実だった。それでも人生のすべてを舞台に捧げてきたリリアンは、病気の事実を胸の奥底に押しとどめ、「桜の園」をやり遂げる決意をする。しかし病状は悪化の一途をたどり、現実と妄想の境目さえも曖昧になっていく…。
主人公リリアンを演じるのは、『トッツィー』でアカデミー賞の助演女優賞、『ブルースカイ』で主演女優賞を受賞、さらにエミー賞3回、トニー賞1回の受賞歴を誇るジェシカ・ラング。
そのほか、リリアンの苦境を陰ながら支え続けるアシスタントのイーディスを、『ミザリー』でアカデミー賞主演女優賞とゴールデン・グローブ賞主演女優賞（ドラマ部門）をダブル受賞したキャシー・ベイツ。『007』シリーズの5代目ジェームズ・ボンドとして名を馳せたピアース・ブロスナンが、リリアンの隣人である元芸術家のタイにふんし、渋く小粋なユーモアを添えている。
監督は、映画・テレビ・舞台で幅広く活躍してきたマイケル・クリストファーが務め、日本でも広く親しまれているチェーホフの名作戯曲「桜の園」を劇中劇として映像化。主人公の実人生を交錯させた、ただならぬ迫真性と真実味がみなぎる映像世界を生み出した。
主演のジェシカについて、クリストファー監督は「最も人間的で地に足のついた演技を見せてくれる」とコメント。さらにメディアからも、「ジェシカ・ラングは驚異的で賞に値する演技を見せた」（ガーディアン）、「ラング自身は全盛期にあり、悲痛でありながら人生と芸術への賛歌として喜びに満ちた本作を巧みに支えている」（ハリウッド・リポーター）など絶賛評が寄せられている。
本予告編は、大女優リリアンが舞台で喝采を浴びる姿からスタート。「49年で206本の舞台」と順風満帆にキャリアを重ねてきた彼女は、ある日認知症であることを告げられ、「ありえないわ」と動揺する。娘を訪ねて「いい母親じゃなかった」と語るリリアンに、娘は「母と舞台のあいだに、私が入る隙はない」と苦笑。
やがて舞台の初日が近づき、代役が検討される中、リリアンは「絶対にやり抜く！」「舞台だけが私の人生なの」と力強く語るが…。果たして彼女は、多くの観客たちが待つ、キャリアのフィナーレを飾るブロードウェイの舞台に立つことができるのか。結末が気になる、スリリングな展開の予告となっている。
ポスタービジュアルは、主人公リリアンが、舞台上でスポットライトに照らされる後ろ姿を捉えたもの。彼女の表情は見えないが、観客たちはリリアンの演技に圧倒されていることがうかがえる。横には「フィナーレこそが人生」という印象的なコピーが添えられ、下には共演のイーディス（キャシー・ベイツ）、タイ（ピアース・ブロスナン）、娘（リリー・レーブ）が、リリアンを見守る姿が配置されている。
場面写真11点には、リリアンが舞台に立つ姿や娘に寄り添う姿をはじめ、キャラクターたちのさまざまな表情を収めている。
映画『喝采』は、2026年1月9日より全国公開。
