Travis Japan・松倉海斗「“好きな食べ物”のちょうどいい答えが知りたい！」 今夜の『酒のツマミになる話』
今夜11月7日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）は、ゲストとして伊礼彼方、尾形貴弘（パンサー）、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、なえなの、松倉海斗（Travis Japan）が登場。松倉が好きな食べ物を聞かれたときに定番回答を使い続けてきた理由とは？
【写真】なえなの「マンション、何階に住むのが幸せ？」と問う
本番組は、“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴（うたげ）がスタート。番組特製の“酒瓶ルーレット”でトークの順番を決定する。7日はゲストのほか千鳥のノブと大悟が出演する。
Travis Japan・松倉海斗が語ったのは、「好きな食べ物を聞かれたとき、どう答えるのが正解なのか？」という、誰もが一度は考えたことのあるテーマ。デビュー当時から“ある定番回答”を使い続けてきたという松倉だが、実はそこにはちょっとした“理由”があったという。
そこから話題は“自分をどう見せるか”に広がり、出演者たちが次々と“かっこつけて失敗したエピソード”を披露。若手時代の大悟がアンケートに書いた“少し背伸びした回答”も明らかに。
さらに、なえなのが明かした“取材でつい言ってしまう本音”にも共感が集まり、誰もが一度は経験した“ちょうどいい自己アピール”を語り合うトークが盛り上がる。
ブラックマヨネーズ・小杉竜一のもとに突然届いた、“ある謎のアイテム”。それは、見た目はおしゃれだが中には最新機能が搭載された“発毛マシン”だったという。番組ではその中身をスタジオで開封し、まさかの実験がスタート。小杉が装着した瞬間、頭部全体が赤く照らされ「体が熱くなってきた気がする」と語る小杉。大悟が「収録中ずっとつけときましょう！」と提案し、その場で装着チャレンジがスタート。しばらくして、小杉が帽子を脱ぐと…？ 小杉に起きるまさかの結末が。
人気インフルエンサー・なえなのが語ったのは、“マンションの理想の階数”。かつて憧れだった高層階での暮らしを経験したというが、そこで感じたのは意外な“ある気づき”だったという。そこから話題は「理想の住まいの高さは？」というテーマに。伊礼は“安全な高さ”、松倉は“眺望の高さ”、大悟は“経験から語るリアルな高さ”を語る。それぞれの価値観が垣間見える“住まいトーク”は、笑いながらもどこか共感を呼ぶ内容に。
ミュージカル俳優として約20年のキャリアを持つ伊礼彼方が明かしたのは、日常生活で思わず困ってしまうという“声のボリューム問題”。稽古中の歌声がご近所にまで届いてしまうこともあるという伊礼のエピソードを明かすと、「自分のほうが声がデカい！」と名乗りを上げたのは尾形と小杉。勢いそのままに、“本気の大声対決”が開催されることに。
3人がスタジオから50メートル以上離れた廊下に立ち、どの声が届くか検証することに。伊礼はミュージカル仕込みの声量を披露し、尾形は“気合い型”の叫び、小杉は安定の叫びで応戦。最後は、尾形がまさかの方法で声を張り上げようとするが…？ “俳優vs芸人”の熱戦が繰り広げられる。
『酒のツマミになる話』は、フジテレビ系にて11月7日21時58分放送。
【写真】なえなの「マンション、何階に住むのが幸せ？」と問う
本番組は、“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴（うたげ）がスタート。番組特製の“酒瓶ルーレット”でトークの順番を決定する。7日はゲストのほか千鳥のノブと大悟が出演する。
そこから話題は“自分をどう見せるか”に広がり、出演者たちが次々と“かっこつけて失敗したエピソード”を披露。若手時代の大悟がアンケートに書いた“少し背伸びした回答”も明らかに。
さらに、なえなのが明かした“取材でつい言ってしまう本音”にも共感が集まり、誰もが一度は経験した“ちょうどいい自己アピール”を語り合うトークが盛り上がる。
ブラックマヨネーズ・小杉竜一のもとに突然届いた、“ある謎のアイテム”。それは、見た目はおしゃれだが中には最新機能が搭載された“発毛マシン”だったという。番組ではその中身をスタジオで開封し、まさかの実験がスタート。小杉が装着した瞬間、頭部全体が赤く照らされ「体が熱くなってきた気がする」と語る小杉。大悟が「収録中ずっとつけときましょう！」と提案し、その場で装着チャレンジがスタート。しばらくして、小杉が帽子を脱ぐと…？ 小杉に起きるまさかの結末が。
人気インフルエンサー・なえなのが語ったのは、“マンションの理想の階数”。かつて憧れだった高層階での暮らしを経験したというが、そこで感じたのは意外な“ある気づき”だったという。そこから話題は「理想の住まいの高さは？」というテーマに。伊礼は“安全な高さ”、松倉は“眺望の高さ”、大悟は“経験から語るリアルな高さ”を語る。それぞれの価値観が垣間見える“住まいトーク”は、笑いながらもどこか共感を呼ぶ内容に。
ミュージカル俳優として約20年のキャリアを持つ伊礼彼方が明かしたのは、日常生活で思わず困ってしまうという“声のボリューム問題”。稽古中の歌声がご近所にまで届いてしまうこともあるという伊礼のエピソードを明かすと、「自分のほうが声がデカい！」と名乗りを上げたのは尾形と小杉。勢いそのままに、“本気の大声対決”が開催されることに。
3人がスタジオから50メートル以上離れた廊下に立ち、どの声が届くか検証することに。伊礼はミュージカル仕込みの声量を披露し、尾形は“気合い型”の叫び、小杉は安定の叫びで応戦。最後は、尾形がまさかの方法で声を張り上げようとするが…？ “俳優vs芸人”の熱戦が繰り広げられる。
『酒のツマミになる話』は、フジテレビ系にて11月7日21時58分放送。