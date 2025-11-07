リトルミイやスナフキンたちのおもちゃ全6種類！マクドナルド ハッピーセット「ムーミン」
マクドナルドのハッピーセットに、小説出版80周年を迎え、幅広い世代に親しまれてきた「ムーミン」のおもちゃが登場！
「リトルミイ」や「スナフキン」「ニョロニョロ」たちをデザインしたおもちゃ全6種が展開されます☆
マクドナルド ハッピーセット「ムーミン」
販売期間 ：2025年11月14日(金)〜約4週間(予定)
第1弾：11月14日(金)〜11月20日(木) 全3種類からいずれか1つ
第2弾：11月21日(金)〜11月27日(木)全3種類からいずれか1つ
第3弾：11月28日(金)〜 第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ ※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等をお渡しする場合があります
世界中で長年にわたり愛され続けている「ムーミン」が、ハッピーセットに3年ぶりに登場！
ハッピーセット「ムーミン」は、日常生活で使って楽しめる実用的なおもちゃ全6種がラインナップされます。
はぶらしホルダーは「ムーミン」を眺めながら歯磨きをして、「出来た！」をパネルで表せます。
毎日の生活習慣の楽しみを増やし、自分でできた事も確認できて、達成感が生まれます。
ペンスタンドは、ペンやえんぴつの置き場所を決めて整理をするという、生活習慣を形成する助けとなります。
また、ムーミンやしき型のペンスタンドの屋根をくるくる回すと、窓から見えるイラストが変わり、「ムーミン」の物語の想像が膨らみます。
「スナフキン」のメモホルダーを使って、伝言メモを書いたり、「ムーミンママ」の型押しスタンプで、サンキューカードをつくったりして、家族や友だちにメッセージを送って楽しむ、社会性も育まれるおもちゃです☆
ハッピーセット「ムーミン」 第1弾
提供期間：2025年11月14日(金)〜11月20日(木)
種類：全3種類からいずれか1つ
11月14日からの第1弾に登場するキャラクターは「リトルミイ」や「ニョロニョロ」「ムーミントロール」
日常生活にさりげなく「ムーミン」たちが寄り添うロールシール入れやヘアコーム、はぶらししホルダーが展開されます。
リトルミイ ロールシール入れ
付属のロールシールをセットすると「ムーミン」のキャラクターたちが描かれたシールが出てくるシールディスペンサー。
シールを使い終わったら、手持ちのマスキングテープなども入れられます。
※サイズによって入らないテープもあります
ニョロニョロ ボートのヘアコーム
「ニョロニョロ」をボートに立たせたり、横に寝かせてコームを収納したりすることがでるヘアコーム。
ニョロニョロの下には数字が描かれており、数字の当てっこ遊びができます。
ムーミントロール はぶらしホルダー
切り株の中に歯ブラシを置くことができる歯ブラシホルダー。
「ムーミン」が持つパネルは、裏と表で2種類の貝殻の絵柄が描かれており、歯磨きができたら、パネルをひっくり返し、見える化することができます。
ハッピーセット「ムーミン」 第2弾
提供期間：2025年11月21日(金)〜11月27日(木)
種類：全3種類からいずれか1つ
11月21日からの第2弾には「ムーミンママ」や「スナフキン」のおもちゃがラインナップ。
「ムーミン」たちが住むムーミン屋敷をモチーフにしたペンスタンドも登場します。
ムーミンママ シルエット型押しスタンプ
台座下の蓋に付属の紙をセットし、押すとエンボス加工でムーミンの絵柄が浮き出るシルエット型押しスタンプ。
紙は3枚ついており、3つの言語(日本語／英語／フィンランド語)で「ありがとう」と書かれています。
ムーミンやしき ペンスタンド
鉛筆やペンを差すことができる、ムーミンやしきをモチーフにした鉛筆立て。
屋根を回転させると、3つの窓から見えるイラストが切り替わり、「ムーミン」たちの物語を想像して楽しめます。
※鉛筆やペンはつきません
スナフキン バックパックメモホルダー
バックパック(リュックサック)に小物を入れて持ち運ぶことができ、バックパックを開けるとメモスタンドになります。
付属のペーパーシートを広げると「ムーミン」の世界観を楽しむことができます。
ハッピーセット「ムーミン」第3弾
販売開始日：2025年11月28日(金)〜
第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる第3弾。
どのおもちゃがもらえるかは開封するまでのお楽しみです☆
週末プレゼント「ムーミン シールブック」
プレゼント日：2025年11月15日(土)、16日(日)
2日間限定の週末プレゼントとして、ハッピーセット「ムーミン」を1セット購入につき「ムーミン シールブック」を数量限定でプレゼント。
ムーミンやしきのダイニングやお部屋をモチーフにしたシールブックです。
小説出版80周年を迎え、幅広い世代に親しまれてきた「ムーミン」が、ハッピーセットに3年ぶりに登場。
マクドナルドにて2025年11月14日より販売される、ハッピーセット「ムーミン」の紹介でした☆
©Moomin Characters TM
※各おもちゃは、数量に限りがあるため、なくなり次第終了となります。その場合は代わりのおもちゃなどが提供されます
※おもちゃは選べません
※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください。また、食べきれない量の注文も遠慮ください
