マクドナルドのハッピーセットに、小説出版80周年を迎え、幅広い世代に親しまれてきた「ムーミン」のおもちゃが登場！

「リトルミイ」や「スナフキン」「ニョロニョロ」たちをデザインしたおもちゃ全6種が展開されます☆

マクドナルド ハッピーセット「ムーミン」

販売期間 ：2025年11月14日(金)〜約4週間(予定)

第1弾：11月14日(金)〜11月20日(木) 全3種類からいずれか1つ

第2弾：11月21日(金)〜11月27日(木)全3種類からいずれか1つ

第3弾：11月28日(金)〜 第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ ※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等をお渡しする場合があります

世界中で長年にわたり愛され続けている「ムーミン」が、ハッピーセットに3年ぶりに登場！

ハッピーセット「ムーミン」は、日常生活で使って楽しめる実用的なおもちゃ全6種がラインナップされます。

はぶらしホルダーは「ムーミン」を眺めながら歯磨きをして、「出来た！」をパネルで表せます。

毎日の生活習慣の楽しみを増やし、自分でできた事も確認できて、達成感が生まれます。

ペンスタンドは、ペンやえんぴつの置き場所を決めて整理をするという、生活習慣を形成する助けとなります。

また、ムーミンやしき型のペンスタンドの屋根をくるくる回すと、窓から見えるイラストが変わり、「ムーミン」の物語の想像が膨らみます。

「スナフキン」のメモホルダーを使って、伝言メモを書いたり、「ムーミンママ」の型押しスタンプで、サンキューカードをつくったりして、家族や友だちにメッセージを送って楽しむ、社会性も育まれるおもちゃです☆

ハッピーセット「ムーミン」 第1弾

提供期間：2025年11月14日(金)〜11月20日(木)

種類：全3種類からいずれか1つ

11月14日からの第1弾に登場するキャラクターは「リトルミイ」や「ニョロニョロ」「ムーミントロール」

日常生活にさりげなく「ムーミン」たちが寄り添うロールシール入れやヘアコーム、はぶらししホルダーが展開されます。

リトルミイ ロールシール入れ

付属のロールシールをセットすると「ムーミン」のキャラクターたちが描かれたシールが出てくるシールディスペンサー。

シールを使い終わったら、手持ちのマスキングテープなども入れられます。

※サイズによって入らないテープもあります

ニョロニョロ ボートのヘアコーム

「ニョロニョロ」をボートに立たせたり、横に寝かせてコームを収納したりすることがでるヘアコーム。

ニョロニョロの下には数字が描かれており、数字の当てっこ遊びができます。

ムーミントロール はぶらしホルダー

切り株の中に歯ブラシを置くことができる歯ブラシホルダー。

「ムーミン」が持つパネルは、裏と表で2種類の貝殻の絵柄が描かれており、歯磨きができたら、パネルをひっくり返し、見える化することができます。

ハッピーセット「ムーミン」 第2弾

提供期間：2025年11月21日(金)〜11月27日(木)

種類：全3種類からいずれか1つ

11月21日からの第2弾には「ムーミンママ」や「スナフキン」のおもちゃがラインナップ。

「ムーミン」たちが住むムーミン屋敷をモチーフにしたペンスタンドも登場します。

ムーミンママ シルエット型押しスタンプ

台座下の蓋に付属の紙をセットし、押すとエンボス加工でムーミンの絵柄が浮き出るシルエット型押しスタンプ。

紙は3枚ついており、3つの言語(日本語／英語／フィンランド語)で「ありがとう」と書かれています。

ムーミンやしき ペンスタンド

鉛筆やペンを差すことができる、ムーミンやしきをモチーフにした鉛筆立て。

屋根を回転させると、3つの窓から見えるイラストが切り替わり、「ムーミン」たちの物語を想像して楽しめます。

※鉛筆やペンはつきません

スナフキン バックパックメモホルダー

バックパック(リュックサック)に小物を入れて持ち運ぶことができ、バックパックを開けるとメモスタンドになります。

付属のペーパーシートを広げると「ムーミン」の世界観を楽しむことができます。

ハッピーセット「ムーミン」第3弾

販売開始日：2025年11月28日(金)〜

第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる第3弾。

どのおもちゃがもらえるかは開封するまでのお楽しみです☆

週末プレゼント「ムーミン シールブック」

プレゼント日：2025年11月15日(土)、16日(日)

2日間限定の週末プレゼントとして、ハッピーセット「ムーミン」を1セット購入につき「ムーミン シールブック」を数量限定でプレゼント。

ムーミンやしきのダイニングやお部屋をモチーフにしたシールブックです。

小説出版80周年を迎え、幅広い世代に親しまれてきた「ムーミン」が、ハッピーセットに3年ぶりに登場。

マクドナルドにて2025年11月14日より販売される、ハッピーセット「ムーミン」の紹介でした☆

©Moomin Characters TM

※各おもちゃは、数量に限りがあるため、なくなり次第終了となります。その場合は代わりのおもちゃなどが提供されます

※おもちゃは選べません

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください。また、食べきれない量の注文も遠慮ください

