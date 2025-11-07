¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õŽ¤°å»ÕÁª¤Ó¤ËÌòÎ©¤Ä3¤Ä¤Î¼ÁÌä
¿ÆÃÎ¤é¤º¤òÈ´¤¤¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÄË¤ß¡×¤ä¡Ö¼ð¤ì¤¿´é¡×¤Ê¤É¡¢¡ÖºÇ°¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È¤·¤Æµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÆÃÎ¤é¤º¤ò1000ËÜ°Ê¾åÈ´»õ¤·¤Æ¤¤¿¹¬Ä®»õ²Ê¸ý¹Ð³°²Ê°å±¡¡Êºë¶Ì¸©»ÖÌÚ»Ô¡Ë¤ÎµÜËÜÆü½Ð±¡Ä¹¤Ï¡Ö¿ÆÃÎ¤é¤º¤òÈ´¤¯¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»õ°å¼Ô¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î»õ°å¼Ô¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õ¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÀèÀ¸¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡¡°Â¿´¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¤«¡©
¤¢¤ëÄ´ºº¢¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¿ÆÃÎ¤é¤º¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÌó7¡Á9³ä¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ÆÃÎ¤é¤º¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó2¡Á3³ä¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î7¡Á8³ä¤Î¿Í¤Ï¼Ð¤á¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹ü¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤è¤ê¹ü¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼Ð¤á¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±»õ²Ê°å¤Ç¤ÏÈ´»õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤äÁí¹çÉÂ±¡¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÉÂ±¡¤Ç¤ÎÈ´»õ¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾ïÅå¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖÆüËÜ¿ÍÂè3Âç±±»õ·çÇ¡ÉÑÅÙ¤Î»þÂåÊÑ²½¡×°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³Ø»õ³ØÉô¡Ê2004Ç¯¡Ë
¡Ö»õ¤òÈ´¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õ¤Ï¡¢Ãî»õ¤òÈ´¤¯¤Î¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£»õ²Ê°å¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õ¤Ï¡È³°²Ê¼ê½Ñ¡É¤Ç¤¹¡£¼ê½Ñ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢¡Ö¾å¤Î»õ¡×¤«¡Ö²¼¤Î»õ¡×¤«¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾å¤Î¿ÆÃÎ¤é¤º¡§¾å³Ü¤Î¹ü¤ÏÈæ³ÓÅªÆð¤é¤«¤¯¡¢»õ¤Ï¸å¤íÊý¸þ¤ËÀ¸¤¨¤ë·¹¸þ¤Î¤¿¤á¡¢¾ã³²¤¬¾¯¤Ê¤¯È´»õ¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦²¼¤Î¿ÆÃÎ¤é¤º¡§²¼³Ü¤Î¹ü¤ÏÈæ³ÓÅª¹Å¤¯¡¢»õ¤ÏÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¨¤ë·¹¸þ¤Î¤¿¤á¡¢¾ã³²¤¬Â¿¤¯È´»õ¤Ïº¤Æñ
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢»õ¤Î¾õÂÖ¤ä¹ü¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÈ´»õ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿ÌÌÅª¤ËÈ´»õ¤Î¥ê¥¹¥¯È½Äê¤ò¹Ô¤¦ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÎÊ¬Îà¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ëÀìÌçÅª¤ÊÊ¬ÎàÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²¼³Ü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿ÆÃÎ¤é¤º¤Î¶á¤¯¤ò¿À·Ð¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¹âÅÙ¤Ê³°²Ê¼£ÎÅ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÀèÀ¸¤Ï¡¢¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õ¤âÆÀ°Õ¤À¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤ÈÈ´»õ¤ÏÁ´¤¯¤ÎÊÌÊª¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë²¼¤Î»õ¤ä¼Ð¤á¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¿ÆÃÎ¤é¤º¤Î¾ì¹ç¡¢È´»õ¼ê½Ñ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»õ²Ê°å¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢³¤³°¤Ç¤Ï»õ²Ê¤Ç¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¶µ°é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Î³¤³°Î±³Ø¤Î·Ð¸³¤«¤é¤â¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É°åÎÅÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é°åÎÅÀè¿Ê¹ñ¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»õ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¤µ¤é¤Ë°å³ØÉô¤ËÆþ¤ê¡Ö°å»ÕÌÈµö¡×¤â¼èÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»õ¤Î¥×¥í¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¸ý¤«¤éÁ´¿È¤Î¥×¥í¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÁ´¿È¤ËµÚ¤Ö¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Îµ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¿È¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÎÏ¤âÅ°ÄìÅª¤Ë·±Îý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï»õ²ÊÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢°ìÈÌ»õ²Ê¤Ë¿Ê¤à¿Í¤äÂç³Ø±¡¤Ç¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ò¤á¤¶¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÀìÌç¤ÎÀì¹¶¤Ë¿Ê¤ß¡¢¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àì¹¶¤Ï10°Ê¾å¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È´»õ¤Ê¤É¤Î³°²Ê½èÃÖ¤ò³Ø¤Ö¸ý¹Ð³°²Ê¤Ë¿Ê¤à¿Í¤Ï°ìÉô¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¤âÈ´»õ¤ò³Ø¤Ù¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïµ©¤Ê¥±¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¥ì¥Ù¥ë¤Î¸·¤·¤¤·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿»õ²Ê°å¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õ¤ò°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ëÀèÀ¸¤Ï¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤äÁí¹çÉÂ±¡°Ê³°¤Ç¤Ï10¸®¤Ë1¸®ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤«¤ê¤Ä¤±»õ²Ê°å¤¬ÆÀ°Õ¤«¤É¤¦¤«Ãµ¤ëÊýË¡
ÍýÁÛ¤Ï¼«¿È¤Î¤«¤«¤ê¤Ä¤±»õ²Ê°å¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æüº¢¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤Ë¡Ö¿ÆÃÎ¤é¤º¤òÈ´¤¯¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ïµ¤¤Þ¤º¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Î¤ª´«¤á¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Î¤³¤È¤È¤·¤ÆÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¡ÈÍ§Ã£¤¬¿ÆÃÎ¤é¤º¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡É¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂ¾¿Í¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õ¤ÇÎÉ¤¤ÀèÀ¸¤òÃµ¤¹ÊýË¡¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÀèÀ¸¤¬¡Ö¤¦¤Á¤è¤ê¡¢¤¢¤½¤³¤ÎÉÂ±¡¤ÎÊý¤¬¾å¼ê¤À¤è¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î°ÂÁ´¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤âÀ¿¼Â¤Ê¾Úµò¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤ÇÈ´¤±¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ÁÌä1¡¡¡Ö¿ÆÃÎ¤é¤º¤Î¿Í¤Ï¡¢·î¤Ë²¿¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¼ÁÌä2¡¡¡ÖÈ´¤¤¤¿¸å¤Î1½µ´Ö¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¼ÁÌä3¡¡¡Ö¿À·Ð¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÎÀèÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤«¤éÉ¬¤º¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ÁÌä1¤Ç¤ÏÈ´»õ¤ÎÉÑÅÙ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö·î2¡Á3ËÜ°Ê¾å¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ÁÌä2¤Ç¤ÏÀèÀ¸¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÁÌä3¤ÏÀèÀ¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÎ¤ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£Æñ¾ÉÎã¤ò¿ôÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤Ï¡¢É¬¤º¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¹çÊ»¾É¡×¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇ¤¤»¤Ç¤¤ë»õ°å¼Ô¡Ö3¤Ä¤Î¾ò·ï¡×
»ä¤Ï¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õ¤Ê¤É³°²Ê¼£ÎÅ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤¦¸ý¹Ð³°²Ê¤¬ÀìÌç¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õ¤ò¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï1000¿Í°Ê¾å¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¹Í¤¨¤ë¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õ¤ò°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë»õ²Ê°å¤Î¡Ö3¤Ä¤Î¾ò·ï¡×¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ò·ï1¡Û¼ê½ÑÁ°¤ËCT¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò³ÎÇ§
ÆÃ¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤²¼¤Î¿ÆÃÎ¤é¤º¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ¤âºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤Ù¤¤Ï¿À·Ð¤Ç¤¹¡£¿À·Ð¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È¡¢È´»õ¸å¤Ë¿°¤Î´¶³Ð¤¬Æß¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¡£¿®Íê¤Ç¤¤ëÀèÀ¸¤Ï¡¢É¬¤º¼ê½ÑÁ°¤Ë¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤òCT¡ÊÎ©ÂÎ¥ì¥ó¥È¥²¥ó¡Ë¸¡ºº¤Ë¤Æ¡¢¥ß¥êÃ±°Ì¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²èÁü¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿À·Ð¥ê¥¹¥¯¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ò·ï2¡ÛÆñ°×ÅÙ¤òÍýÍ³¤ò²Ã¤¨¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
Àè½Ò¤·¤¿¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÎÊ¬Îà¡×¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿ÆÃÎ¤é¤º¤Î¾õÂÖ¤äÈ´»õ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ê¤É¤òÀ°Íý¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÀ¸¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ò·ï3¡ÛÈ´¤¤¤¿¸å¤ÎÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¤
¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õ¤Ï¡¢³Ü¤Î¹ü¤«¤é»õ¤òÅ¦½Ð¤¹¤ë³°²Ê¼ê½Ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½Ñ¸å¤Ë¡Ö¥±¥í¥Ã¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½Ñ¸å¤ËÍ½´ü¤»¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤âÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¿¼Â¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÀèÀ¸¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
»õ²Ê°å±¡¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢°ì¸«¡¢¤É¤³¤âÆ±¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤òÃµ¤¹¾ì¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡§È´»õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊóÎÌ
¡È¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤ä²òÀâ¤¬¤¢¤ë»õ²Ê°å±¡¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¤È¼«¿®¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È´»õ¤ÎÊýË¡¤ä½Ñ¸å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤â¾Ü¤·¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢¼£ÎÅ¹àÌÜ¤Ë¡ÖÈ´»õ¡×¤È°ì¹Ô¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊµºÜ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡§ÀèÀ¸¤Î·ÐÎò
¡Ö¸ý¹Ð³°²Ê¡×¤ä¡ÖÉÂ±¡»õ²Ê¡×¤Ê¤É¤Î·ÐÎò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õ¤ËÉ¬Í×¤Ê¹âÅÙ¤Ç³°²ÊÅª¤ÊÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÎ¢ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Î¾ò·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¤³¤Îµ»ö¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»õ²Ê°å¤Ë¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎÈ´»õ¤òÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¤«·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î»õ¤òÈ´¤¤¤¿¸å¡¢»ä¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤¬½Ð¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¿ÆÃÎ¤é¤º¤Ï¡ÖÈ´¤±¤ë¡×¡ÖÈ´¤±¤Ê¤¤¡×¤ò´ð½à¤Ë¹Í¤¨¤ë¡Ö»õ²Ê°å¡×¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¡×¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¿ÆÃÎ¤é¤º¤¬¡ÈÈ´¤±¤ë¡É¡ÈÈ´¤±¤Ê¤¤¡É¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤»¤ó¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÈ´»õ¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨»ä¤ËÈ´¤±¤ë¿ÆÃÎ¤é¤º¤Ç¤â¡¢Âç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»õ¤òÈ´¤¤¤¿¸å¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÀ¿¼Â¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÀ¸¡£¡½¤½¤Î¿Í¤³¤½¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Íê¤ë¤Ù¤¿¿¤Î¡Ö¿ÆÃÎ¤é¤º¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÊµÜËÜ Æü½Ð ¡§ ÆüËÜ³Ü´ØÀá³Ø²ñÂåµÄ°÷¡¦ÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡Ë