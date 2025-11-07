思わず値札を探しちゃったよ！高級感がすごい♡インテリアにもなる100均園芸用品

セリアをパトロールしていると、園芸グッズ売り場でお洒落すぎるプランターを発見しました。あまりにクオリティが高かったので、思わず値札を探してしまった筆者。お値段はもちろん100円で、お安かったので今回は2種類GETしてきましたよ♡インテリアにもなるほど高見えするアイテムなので、要チェック！

こんなお洒落なものが100円！？『エンボスプランター』

商品名：エンボスプランター

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径10×9.7cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203209887

キルティングのようなデザインが可愛らしい『エンボスプランター』。ポリプロピレン製で軽くて薄く、光にかざすと透け感があります。

フェイクの植物を挿すとこんな感じに。100均商品とは思えないほどお洒落で、インテリアとしても魅力的なアイテムです。

重厚感があるものも！『ストーン風プランターB』

商品名：ストーン風プランターB

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：外径10.4×高さ9cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4571196320884

先ほどとは打って変わり、こちらはどっしりと重さがある『ストーン風プランターB』。材質はポリプロピレンとストーンパウダー。容器に厚みがあるので、多少背の高い植物を植えても安定しやすい作りです。

パウダリーな質感で、セメント風のデザインがシックでお気に入りです。

お洒落な園芸グッズならセリアで決まり♡

どちらのプランターも底に穴がないので、水の管理がしづらいのが正直なところ。筆者的にはフェイクグリーンを使ったり、土を使わずに植物を育てるハイドロカルチャーなどで活用するのがおすすめです。お手入れが簡単で害虫も発生しにくく、匂いもほとんど気にならないので、室内に飾りやすいですよ。

今回はセリアの『エンボスプランター』と『ストーン風プランターB』をご紹介しました。

見た目が大優勝しているセリアのミニプランター。思わず値札を探してしまうほど、100円とは思えないクオリティがGOOD。インテリアとしても良い味を出すアイテムなので、気になった方はぜひセリアの園芸グッズ売り場をチェックしてみてくださいね！

