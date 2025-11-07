先月20日、蔚山（ウルサン）HD現代尾浦（ミポ）3ドック。同社が建造中の5万トン級石油化学製品運搬船（PC船）の甲板の上に人間の腕の形をしたロボット数台が設置された。ロボットは甲板上のレールを滑るように行き来し、火花を出しながら自動溶接を始めた。デッキの溶接は表面がなめらかでなく、配管のような障害物があるため、ロボットに任せるのが難しい作業に挙げられる。しかしこの日に行われた「協同ロボットおよび最新自動溶接技法試演会」でロボットは問題なく溶接を遂行した。同社のPC船デッキブロック溶接自動化率は58．6％から80％水準に大きく高まる見込みだ。HD現代尾浦の関係者は「人工知能（AI）と協同ロボットを活用した自動溶接システムを屋外作業場のドックで成功したのは国内で初めて」と説明した。

国内大手造船3社（HD韓国造船海洋、ハンファオーシャン、サムスン重工業）がスマート造船所構築に死活をかけている。建造工程にロボット・AIを導入して生産効率性を高めるほか、先端造船所自体を「プラットホーム」化して輸出産業にする計画だ。スマート造船所の脳の役割を担うAIプラットホームにはエヌビディアとネイバーも参入した。

造船企業が最も注力する分野は「ロボット」だ。HD現代三湖（サムホ）は自動化革新センターを運営し、約80台の溶接ロボットを運用および学習させている。同社は今年下半期、世界で初めて曲線部材からなる大組立曲ブロック（船の前・後に曲面で作られたブロック）製作工程に協同ロボットを適用した。このうち曲面鉄板の加工はほとんど熟練工がするが、これらを「曲加工事」という。

曲加工事は設計図を見てどの部分をどれだけの速度と熱量で加熱して曲面にするか長い間の経験と感覚で判断する。この感覚をデータに移すことが課題だ。仁荷工業専門大のリュ・チョルホ機械工学科教授は「曲加工事のデータと感覚をAIに適用する学習が必要だが、経験を定量化するデータ蓄積は各造船所でまだ十分でない」と話した。

サムスン重工業は先月24日、レインボーロボティクスと「造船用ロボット」開発に入り、AI搭載溶接ロボットをはじめ、移動型両腕ロボット、四足ロボットなどに協力の範囲を広げる計画だ。スタートアップ「ディーデンロボティクス」とはクモの形をしたロボットのつま先に永久磁石を搭載し、鉄製船舶に付いて離れずに移動しながら溶接するロボットを実際の造船所に取り入れることを研究している。

造船所自体をスマート造船所にする努力も継続している。ハンファオーシャンは巨済（コジェ）事業場を「スマートヤード」に変えるため来年までに1600億ウォン（約170億円）を投資する。サムスン重工業は先月29日、業界で初めて造船海洋設計自動化プラットホーム「S−EDP」を公開した。HD現代はデジタルツインで「目に見える造船所」を2023年に具現し、来年までビッグデータとAIを活用した「連結−予測最適化された造船所」を構築する。

先月31日にはネイバーとエヌビディアが提携して造船所など実際の産業現場に使用されるフィジカルAIプラットホームを開発すると明らかにした。エヌビディアのOmniverse、 Isaac Sim など3Dシミュレーション・ロボティクスプラットホームとネイバークラウドのデジタルツイン・ロボティクス技術を結びつけて造船産業環境を仮想空間で再現し、AIを学習させるプラットホームを構築する。

産業研究院のイ・ウンチャン研究委員は「造船業の海外進出課題の一つが熟練工の不在だが、スマート造船所は熟練工に依存しない環境を作ることができる」とし「他の国に造船所自体を輸出することも可能だ」という見方を示した。