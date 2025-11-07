上白石萌歌、番組スタッフが小学校の同級生と判明 「はるばるお互い東京で…」感動
俳優の上白石萌歌（25）が、7日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。番組スタッフが同級生と判明し、上白石の幼少期の印象を語った。
【貴重写真】東宝シンデレラ受賞直後、初々しい上白石萌歌（10歳）＆萌音（12歳）
冒頭、およそ半年ぶりの番組出演と紹介された上白石は「『ラヴィット！』の朝はいつもより強めの目覚ましで」と気合たっぷりなコメント。続けて「さっき判明したんですけど、小学校の時の同級生が、スタッフさんに…」と告白し、共演者は「ええっ?!すげー！」「たまたま働いてた人が？」などと驚いた。
「10年ぶりぐらいにさっき再会して」「しかも鹿児島出身だから、はるばるお互い東京で、頑張ってるよね。うちら」としみじみ。「うれしいです、ありがとうございます。一緒に登校していました。びっくりです」とコメントした。
スタッフは、司会の川島明から幼少期の上白石の印象を聞かれ「優しくて、可愛くて、人気者でした」と回答。上白石は謙遜した様子を見せつつ見せながら「びっくり！よろしく」とダブルピース。スタッフもダブルピースで応えていた。
