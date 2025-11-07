RADWIMPSトリビュート第5弾はSEKAI NO OWARI「最大公約数」 Fukase「これを機にランチとかに行きたい」
RADWIMPSが11月19日にリリースするメジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』の参加アーティスト第5弾が発表され、SEKAI NO OWARIが「最大公約数」をカバーすることが明らかとなった。
【写真】SEKAI NO OWARIが「最大公約数」で参加！Fukaseのコメント全文
「最大公約数」は、RADWIMPSが2006年にリリースしたアルバム『RADWIMPS 3〜無人島に持っていき忘れた一枚〜』に収録されたラブソング。SEKAI NO OWARIがどのようにアレンジを加えるのか、注目が集まる。
SEKAI NO OWARIのFukaseは、オファーを受けたあとに野田洋次郎と電話をしたことを明かし、「実はそんなに会った事がない。これを機にランチとかに行きたい。数少ない同い年ミュージシャンとして」と、節目に寄せた温かなメッセージを寄せている。最後は「20周年おめでとう」と祝福の言葉で締めくくった。
『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』では、11月3日から14日間にわたって、参加アーティストとカバー楽曲が1日1組ずつ発表される形式がとられており、これまでに発表されたiri（「ふたりごと」）、上白石萌音（「25コ目の染色体」）、ずっと真夜中でいいのに。（「有心論」）、角野隼斗（「すずめ」）に続き、今回で5組目の発表となった。
SNSでは、同アルバムのジャケット写真に各アーティストを示唆する“ヒント”が隠されているとの考察が、引き続き盛り上がりを見せている。
