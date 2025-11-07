40種類以上のドーナツや関連グッズ展開！JR東海リテイリング・プラス「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」
JR東海リテイリング・プラスが、ロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ(Randy’s Donuts)」のフランチャイズ契約を締結！
日本でのフランチャイズ1号店となる「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」を、東京駅「東京ギフトパレット」内に2025年12月上旬を目途にグランドオープンします。
テイクアウト専門店として、40種類以上のドーナツや関連グッズが展開される予定です。
JR東海リテイリング・プラス「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」
店名：ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店
オープン日：2025年12月上旬
所在地：東京都千代田区丸の内1丁目9-1 東京ギフトパレット 1F (東京駅八重洲北口改札を出てすぐ)
営業時間：平日 9：30〜20：30／土日祝 9：00〜20：30
「ランディーズドーナツ」は、1952年にロサンゼルスで創業した大人気ドーナツ店です。
日本では2025年5月に渋谷代官山店、9月に新宿 イイトルミネ店がオープンし話題を集めていますが、今回オープンする店舗は日本初のフランチャイズ店舗となります。
東京駅のテイクアウト専門店として、帰省のお土産や新幹線のお供など、さまざまなシーンで楽しめそうです☆
毎日手作りされる、高品質な材料と伝統のレシピにこだわったドーナツが揃います。
グレイズドレイズド
価格：360円(税込)
「クラシック」カテゴリーのドーナツです。
ふんわりとした軽い食感の伝統的なイーストドーナツに、甘くて艶やかなシュガーグレイズをコーティングした人気NO.1のドーナツ！
バランスの取れた甘さが長く愛されている理由です。
ピンクスプリンクルズ アイスケーキ
価格：380円(税込)
「クラシック」カテゴリーの、しっとりとしたケーキ生地のドーナツ。
鮮やかなピンクのアイシングとスプリンクルをトッピングした、かわいさと遊び心の詰まったケーキドーナツです。
シナモンシュガーツイスト
価格：440円(税込)
「デラックス」カテゴリーのドーナツです。
ふんわり食感のねじり形状のドーナツをシナモンパウダーで仕上げました。
香り高いシナモンの風味が楽しめます。
ピンクレイズドスプリンクルズ
価格：440円(税込)
「デラックス」カテゴリーの一品。
ふんわり食感と鮮やかなピンクのコーティングにカラフルなスプリンクルをトッピングしました。
抹茶レイズド
価格：480円(税込)
「ファンシー」カテゴリーのドーナツ。
大きめなふんわり食感ドーナツに、少し苦味のある抹茶をトッピングしています。
ストロベリージェリーフィルド
価格：480円(税込)
「ファンシー」カテゴリーのドーナツ。
ふわふわ食感のドーナツに、甘くてフレッシュないちごジャムがたっぷりと詰まっています。
スモアズレイズド
価格：550円(税込)
「プレミアム」カテゴリーのドーナツ。
米国の伝統的なスモア(焼きマシュマロ)をイメージして作られた、ボリュームのあるドーナツでお土産にも最適です。
チョコレートキャンディ レイズド
価格：550円(税込)
「プレミアム」カテゴリーの、ランディーズの定番人気商品！
カラフルなチョコレートキャンディがたっぷりとトッピングされた、見た目も楽しい魅力的な一品です。
ベーコンメープル ロングジョン
価格：550円(税込)
「プレミアム」カテゴリーの一品。
ふんわり食感の棒状ドーナツに、メイプルアイシング、その上に塩味と香ばしさが広がるカリカリベーコンをトッピングしました。
ホワイトチョコロングジョンカラメルビスケット
価格：550円(税込)
「プレミアム」カテゴリーのドーナツです。
ふわっとしたロングジョンにホワイトチョコをコーティング。
サクサクのカラメルビスケットを散りばめて、仕上げにビスケットまるごと1枚をトッピングしています。
ベアクロー
価格：550円(税込)
「プレミアム」カテゴリーの一品。
薄く伸ばした生地にりんごとシナモンの風味豊かなフィリングを包んだ、クマの爪をイメージした形のドーナツです。
ランディーズラウンズ バラエティミックスセット 4個
価格：620円(税込)
直径約5cmの見た目にも楽しいカラフルな丸型ドーナツ4個セットです。
※セット内容については在庫状況により変更になる場合があります。
LAのランドマークとしても知られる人気ドーナツショップが、東京の玄関口に登場！
JR東海リテイリング・プラスが運営する「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」の紹介でした。
