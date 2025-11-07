複数の配信プラットフォームを横断して検索！コードスリー ライブ配信者専用アプリ『コミサポライブ』
株式会社コードスリーが、ライブ配信者(ライバー)を探すための専用アプリ『コミサポライブ』を正式にリリースしました。
複数の配信プラットフォームを横断して検索できる業界初のサービスです。
さらに、衣装レンタル・スタジオレンタルといったライバー支援サービスも統合し、配信活動を総合的にサポートします。
コードスリー ライブ配信者専用アプリ『コミサポライブ』
価格：基本無料(一部サービス内課金あり)
対応OS：iOS/Android
アプリダウンロードURL： https://www.comisapolive.com/app/
公式LINE： https://lin.ee/hy0K1E6
『コミサポライブ』は、視聴者が「自分に合ったライバー」を見つけることが困難という課題や、ライバー側の「どうすれば視聴者を増やせるか」といった悩みを解決するために誕生しました。
リリース記念として、2026年2月28日までの期間中、公式LINEに登録した方全員に、衣装・スタジオレンタルが50％OFFになる特別クーポンが配布されています！
「業界初」全配信アプリ横断検索機能
これまで視聴者は、各配信アプリを個別にインストールして好みのライバーを探す必要がありました。
『コミサポライブ』は、17LIVE、Pococha、SHOWROOM、ふわっち、BIGO LIVEなど、複数の配信プラットフォームをまとめて検索できます。
アプリを切り替える手間なく、一つの画面で全配信者を比較し、見つかったら該当アプリへワンタップで移動可能です。
詳細なジャンル別検索機能
「雑談」「歌配信」「コメディ・お笑い」「コスプレ」「ゲーム実況」など、多数のカテゴリーに対応。
「コラボできる人を探したい」「このジャンルの配信を見たい！」といった悩みを解決し、自分の興味にマッチしたライバーを即座に発見できます。
ライバー支援サービスの統合
『コミサポライブ』は単なる検索アプリではなく、ライバーの活動を多角的に支援するサービスも提供しています。
10万点以上の豊富なラインナップを誇る「衣装レンタルサービス」では、イベント用やコスプレ用衣装などをコミサポ限定価格で利用可能！
有名タレントが使用した衣装も取り扱っています。
また、渋谷駅から徒歩5分の「スタジオレンタル」も提供されています。
マッチング機能とLINEサポート
ライバーやリスナーをマッチングする機能や、相互フォローで利用できるDM機能も搭載。
さらに、公式LINEでの相談対応も行っており、初心者ライバーも安心してスタートできる環境が整えられています☆
視聴者とライバーをスムーズにつなぎ、配信文化をより活性化させる革新的なアプリ。
あなたの「推し」が必ず見つかる『コミサポライブ』で、新しい出会いを体験してみてください！
株式会社コードスリーが運営する『コミサポライブ』の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 複数の配信プラットフォームを横断して検索！コードスリー ライブ配信者専用アプリ『コミサポライブ』 appeared first on Dtimes.