複数の配信プラットフォームを横断して検索！コードスリー ライブ配信者専用アプリ『コミサポライブ』

株式会社コードスリーが、ライブ配信者(ライバー)を探すための専用アプリ『コミサポライブ』を正式にリリースしました。

複数の配信プラットフォームを横断して検索できる業界初のサービスです。

さらに、衣装レンタル・スタジオレンタルといったライバー支援サービスも統合し、配信活動を総合的にサポートします。

コードスリー ライブ配信者専用アプリ『コミサポライブ』

価格：基本無料(一部サービス内課金あり)

対応OS：iOS/Android

アプリダウンロードURL： https://www.comisapolive.com/app/

公式LINE： https://lin.ee/hy0K1E6

『コミサポライブ』は、視聴者が「自分に合ったライバー」を見つけることが困難という課題や、ライバー側の「どうすれば視聴者を増やせるか」といった悩みを解決するために誕生しました。

リリース記念として、2026年2月28日までの期間中、公式LINEに登録した方全員に、衣装・スタジオレンタルが50％OFFになる特別クーポンが配布されています！

「業界初」全配信アプリ横断検索機能

これまで視聴者は、各配信アプリを個別にインストールして好みのライバーを探す必要がありました。

『コミサポライブ』は、17LIVE、Pococha、SHOWROOM、ふわっち、BIGO LIVEなど、複数の配信プラットフォームをまとめて検索できます。

アプリを切り替える手間なく、一つの画面で全配信者を比較し、見つかったら該当アプリへワンタップで移動可能です。

詳細なジャンル別検索機能

「雑談」「歌配信」「コメディ・お笑い」「コスプレ」「ゲーム実況」など、多数のカテゴリーに対応。

「コラボできる人を探したい」「このジャンルの配信を見たい！」といった悩みを解決し、自分の興味にマッチしたライバーを即座に発見できます。

ライバー支援サービスの統合

『コミサポライブ』は単なる検索アプリではなく、ライバーの活動を多角的に支援するサービスも提供しています。

10万点以上の豊富なラインナップを誇る「衣装レンタルサービス」では、イベント用やコスプレ用衣装などをコミサポ限定価格で利用可能！

有名タレントが使用した衣装も取り扱っています。

また、渋谷駅から徒歩5分の「スタジオレンタル」も提供されています。

マッチング機能とLINEサポート

ライバーやリスナーをマッチングする機能や、相互フォローで利用できるDM機能も搭載。

さらに、公式LINEでの相談対応も行っており、初心者ライバーも安心してスタートできる環境が整えられています☆

視聴者とライバーをスムーズにつなぎ、配信文化をより活性化させる革新的なアプリ。

あなたの「推し」が必ず見つかる『コミサポライブ』で、新しい出会いを体験してみてください！

株式会社コードスリーが運営する『コミサポライブ』の紹介でした。

