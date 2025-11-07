ソフトバンク ２６年コーチングスタッフ発表 細川亨バッテリーコーチが１軍を担当、打撃コーチ兼スキルコーチに長谷川勇也氏【一覧】
ソフトバンクは７日、２０２６年のコーチングスタッフを発表した。今季は２軍を担当した細川亨バッテリーコーチが１軍へ。打撃コーチ兼スキルコーチに長谷川勇也氏が就任した。
発表されたコーチは以下の通り。
【２０２６年コーチングスタッフ】
監督 小久保裕紀
投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーター（投手） 倉野信次
投手コーチ（ブルペン） 若田部健一
投手コーチ（ブルペン補佐） 中田賢一
野手チーフコーチ 村松有人
打撃コーチ兼スキルコーチ 長谷川勇也
内野守備走塁兼作戦コーチ 本多雄一
外野守備走塁兼作戦コーチ 大西崇之
バッテリーコーチ 細川亨
２軍監督 斉藤和巳
２軍投手チーフコーチ 小笠原孝
２軍投手コーチ 奥村政稔
２軍打撃コーチ 森笠繁
２軍内野守備走塁コーチ 金子圭輔
２軍外野守備走塁コーチ 城所龍磨
２軍バッテリーコーチ 高谷裕亮
３軍監督 大越基
３軍投手チーフコーチ フェリペ・ナテル
３軍投手コーチ 寺原隼人
３軍打撃コーチ 大道典良
３軍内野守備走塁コーチ 高田知季
３軍外野守備走塁コーチ 高波文一
３軍バッテリーコーチ 清水将海
４軍チーフ兼守備走塁コーチ 笹川隆
４軍投手コーチ 牧田和久
４軍打撃コーチ 中谷将大
コーディネーター（投手ファーム統括）川越英隆
コーディネーター（投手）星野順治
コーディネーター（野手統括）荒金久雄
コーディネーター（野手）関川浩一
コーディネーター（野手）森浩之
コーディネーター（野手）井出 竜也