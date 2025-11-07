【実物大νガンダム立像 冬季限定25-26Ver.ライトアップ】 実施期間：11月29日～2026年3月13日 点灯時間：19時～21時 ※点灯式を行なう初日のみ18時30分ごろから点灯予定 場所：三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1Fフォレストパーク（屋外） 入場・観覧：無料

創通とバンダイナムコフィルムワークスは、期間限定のライトアップイベント「実物大νガンダム立像 冬季限定25-26Ver.ライトアップ」を11月29日より実施することを発表した。

今年のライトアップは、2026年1月30日に公開予定の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」をテーマに、映画をイメージした巨大オブジェが登場。主人公「ハサウェイ・ノア」が搭乗する「Ξ（クスィー）ガンダム」からインスパイアされたデザインとなっており、オブジェを背景に記念撮影することができるほか、ライトアップのカラーリングは「Ξガンダム」をイメージした色合いとなっている。

また本ライトアップ初日の11月29日には点灯式を実施する予定で、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のメインキャストである小野賢章さん（ハサウェイ・ノア役）と、上田麗奈さん（ギギ・アンダルシア役）がゲスト登壇するイベントが実施される。

縦約3.8m×横約7.2mの巨大オブジェ

2026年1月30日公開予定の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」

「実物大νガンダム立像 冬季限定25-26Ver.ライトアップ 点灯式」

日時：11月29日18時30分～ 場所：三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1Fフォレストパーク（屋外） ゲスト：小野賢章（ハサウェイ・ノア役）、上田麗奈（ギギ・アンダルシア役）※敬称略※公開空地での開催に伴い、当日はイベント設営による一部入場制限を行ないます。

小野賢章さん（ハサウェイ・ノア役）

上田麗奈さん（ギギ・アンダルシア役）

(C)創通・サンライズ

※画像はイメージです