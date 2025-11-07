【キッズメニュー半額】ハンバーグ、カレー、ドリアなどの人気プレート5品が「200〜300円台」　ジョイフルがキャンペーン開催

物価高が問題視される昨今。株式会社ジョイフルは、家計に頭を抱える子育て世代を応援するべく、対象の「キッズメニュー」(5品）を半額で利用できるキャンペーンを実施する。販売期間は、2025年11月11日(火)15時〜11月20日(木)15時まで。※「ジョイフル公式アプリ」の会員限定企画、文中価格は全て税込表記

【対象メニュー】

・キッズハンバーグプレート

・キッズミックスフライプレート

・キッズうどんプレート

・キッズカレープレート

・キッズドリアプレート

ジョイフルが半額キャンペーンを開催

〈キャンペーン詳細〉

・開催期間

2025年11月11日(火)15時〜11月20日(木)15時

・クーポンの取得方法

「ジョイフル公式アプリ」の会員限定に、期間中何度でも利用できる「キッズメニュー半額クーポン」を配布する。（ジョイフル対象店舗のみ使える）

※「ジョイフル公式アプリ」のインストールが必須

※期間中のインストールもクーポンを配布する

【注意事項】

以下の店舗ではキャンペーンを実施しない。

・鹿児島県

奄美長浜店、奄美龍郷店、徳之島店、奄美空港店、奄美入舟店、種子島西之表店

・クーポン利用条件

クーポン1回の掲示で、対象商品を何個でも注文可能。

※キッズメニューの注文は小学生以下限定

※クーポンの使用は、同一伝票にて半額対象商品以外に、単品328円以上の商品を注文の方に限る

〈対象メニュー(5品)〉

◆キッズハンバーグプレート(おもちゃ付)/625円→ 313円

テイクアウト可能：646円→323円

【アレルゲン:卵･乳･小麦】 ※ハンバーグのソースはケチャップに変更可能

キッズハンバーグプレート（おもちゃ付）

◆キッズカレープレート(おもちゃ付)/548円→275円

テイクアウト可能：582円→291円

【低アレルゲン対応】

キッズカレープレート（おもちゃ付）

◆キッズうどんプレート(おもちゃ付)/548円→275円

【アレルゲン:小麦】

キッズうどんプレート（おもちゃ付）

◆キッズドリアプレート(おもちゃ付)/735円→368円

テイクアウト可能：754円→377円

【低アレルゲン対応】

キッズドリアプレート（おもちゃ付）

◆キッズミックスフライプレート(おもちゃ付)/625円→313円

【アレルゲン:卵･乳･小麦･えび】

キッズミックスフライプレート（おもちゃ付）

※一部店舗では販売していない

※ジョイフル公式アプリの登録はこちらから

