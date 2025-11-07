【キッズメニュー半額】ハンバーグ、カレー、ドリアなどの人気プレート5品が「200〜300円台」 ジョイフルがキャンペーン開催
物価高が問題視される昨今。株式会社ジョイフルは、家計に頭を抱える子育て世代を応援するべく、対象の「キッズメニュー」(5品）を半額で利用できるキャンペーンを実施する。販売期間は、2025年11月11日(火)15時〜11月20日(木)15時まで。※「ジョイフル公式アプリ」の会員限定企画、文中価格は全て税込表記
【対象メニュー】
・キッズハンバーグプレート
・キッズミックスフライプレート
・キッズうどんプレート
・キッズカレープレート
・キッズドリアプレート
ジョイフルが半額キャンペーンを開催〈キャンペーン詳細〉
・開催期間
2025年11月11日(火)15時〜11月20日(木)15時
・クーポンの取得方法
「ジョイフル公式アプリ」の会員限定に、期間中何度でも利用できる「キッズメニュー半額クーポン」を配布する。（ジョイフル対象店舗のみ使える）
※「ジョイフル公式アプリ」のインストールが必須
※期間中のインストールもクーポンを配布する
【注意事項】
以下の店舗ではキャンペーンを実施しない。
・鹿児島県
奄美長浜店、奄美龍郷店、徳之島店、奄美空港店、奄美入舟店、種子島西之表店
・クーポン利用条件
クーポン1回の掲示で、対象商品を何個でも注文可能。
※キッズメニューの注文は小学生以下限定
※クーポンの使用は、同一伝票にて半額対象商品以外に、単品328円以上の商品を注文の方に限る
◆キッズハンバーグプレート(おもちゃ付)/625円→ 313円
テイクアウト可能：646円→323円
【アレルゲン:卵･乳･小麦】 ※ハンバーグのソースはケチャップに変更可能
キッズハンバーグプレート（おもちゃ付）
◆キッズカレープレート(おもちゃ付)/548円→275円
テイクアウト可能：582円→291円
【低アレルゲン対応】
キッズカレープレート（おもちゃ付）
◆キッズうどんプレート(おもちゃ付)/548円→275円
【アレルゲン:小麦】
キッズうどんプレート（おもちゃ付）
◆キッズドリアプレート(おもちゃ付)/735円→368円
テイクアウト可能：754円→377円
【低アレルゲン対応】
キッズドリアプレート（おもちゃ付）
◆キッズミックスフライプレート(おもちゃ付)/625円→313円
【アレルゲン:卵･乳･小麦･えび】
キッズミックスフライプレート（おもちゃ付）
※一部店舗では販売していない
※ジョイフル公式アプリの登録はこちらから
ジョイフル公式アプリの登録はこちらから
※写真は全てイメージ
※店内飲食とテイクアウトでは、盛り付けなど商品内容が異なる場合あり
※主要材料(米等)の原産地情報は、ジョイフル公式ホームページより確認
※メニューの付け合わせの野菜等は変更になる場合あり
※食器は変更になる場合あり
※調理器具、食器類、揚げ油は同一のものを使用しているため、本来メニューに含まれないアレルギー物質が意図せず混入する場合がある
※一部店舗では販売商品、販売時間、販売価格が異なる
※22時〜翌日5時までの間の利用は、深夜料金として10%加算となる