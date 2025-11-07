¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤ò´õË¾¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼ä¤·¤¤¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£6Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢2012¡Ý13¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é2013¡Ý14¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ò¡¢2014¡Ý15¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¤ò¡¢2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ò»Ø´ø¡£2024Ç¯9·î¤«¤é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥ê¡¼¥°¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼ä¤·¤¤¤è¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢ºÇ¤â¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¥ê¡¼¥°¤À¡×¤È²û¤«¤·¤ß¡¢ºÆ¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬´õË¾¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ò¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÍ¥¾¡¤Ê¤É¤ËÆ³¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¾¯¤·¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤È¤Æ¤â¹â¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤È¤¤É¤¿Í¡¹¤«¤é¤¢¤Þ¤êÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÁª¼ê¤ÎÊ¸²½¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡È¥µ¥Ã¥«¡¼¡É¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤À¡£²æ¡¹¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤òÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢²æ¡¹¤ÏÂç¤¤¯¿ÊÊâ¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¸À¸ì¤ÏÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤À¤í¤¦¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¿Í¡¹¤È¶¦Í¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×
