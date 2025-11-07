上原さくら、5日間発熱が続く娘と3度目の小児科へ「これまでの娘に1度もない症状だった」

タレントの上原さくらが5日に自身のアメブロを更新し、5日間熱が下がらない娘を連れて3度目の小児科を受診したことを報告した。

この日、上原は「まさかで娘、今日も小児科に連れて行きました」と切り出し「今日は登園する気満々だったのに、信じられない事に昨夜また発熱したんです」と娘が再び発熱したことを明かした。

続けて「インフルコロナアデノ溶連菌全て陰性だったのに心配過ぎて今日も行く事にしました」と3度目の受診に至った経緯を説明。「金曜日から発熱して、5日目でまだ38°C超えするなんて、これまでの娘に1度もない症状だったから」と明かした。

診察の結果については「結論としては心配しなくても、徐々によくなっていくだろうとの事で、ひとまず安心」と安堵した様子でコメント。「突発性発疹の可能性もあるみたい」と付け加えた。

また、度重なる検査に娘が「もう病院に行きたくないと大泣きして中々大変だったのよ」とその時の様子を明かし「気持ちは分かるけど、5歳児の大号泣を宥めるのはひと苦労」と吐露した。

最後に「マッサージはキャンセルしちゃったけど子供の件で安心出来たからよかった」とつづり、ブログを締めくくった。