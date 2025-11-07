イングランド遠征に臨む若き日本代表のメンバーが決定！ロス五輪に向けて2005年生まれ以降の有望株が名を連ねる。プレミアリーグ勢とも対戦
日本サッカー協会が11月７日、イングランド遠征を行なうU-22日本代表のメンバーを発表した。ロサンゼルス五輪に向けて2005年生まれ以降の選手が名を連ね、市原吏音、高橋仁胡、小杉啓太、ピサノアレックス幸冬堀尾ら有望株が選出された。
メンバーは以下の通り。
GK
12 小林将天（FC東京）
１ ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）
23 荒木琉偉（ガンバ大阪）
DF
26 小泉佳絃（明治大）
５ 市原吏音（RB大宮アルディージャ）
21 郄橋仁胡（セレッソ大阪）
２ 梅木怜（FC今治）
24 喜多壱也（レアル・ソシエダ／スペイン）
３ 小杉啓太（ユールゴーデン／スウェーデン）
４ 永野修都（ガイナーレ鳥取）
22 土屋櫂大（川崎フロンターレ）
15 森壮一朗（名古屋グランパス）
MF
８ 大関友翔（川崎フロンターレ）
６ 保田堅心（ヘンク／ベルギー）
７ 石渡ネルソン（いわきFC）
14 石井久継（湘南ベルマーレ）
16 嶋本悠大（清水エスパルス）
10 川合徳孟（ジュビロ磐田）
FW
18 齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）
25 永田滉太朗（ポルト／ポルトガル）
11 横山夢樹（FC今治）
９ 道脇豊（ベフェレン／ベルギー）
13 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
20 山口太陽（FC東京）
19 徳田誉（鹿島アントラーズ）
17 新川志音（サガン鳥栖U-18）
大岩剛が率いるU-22日本代表は、現地11月14日にイングランドのドンカスターで、U-20イングランド代表との親善試合を行なう。両チームとも2005年生まれの以降の選手で対戦する。また、非公開でのトレーニングマッチで、17日にプレミアリーグ所属のボーンマスとも戦う。
大岩監督は今遠征の決定に際し、次のようにコメントしている。
「今回の遠征でU-20イングランド代表と、プレミアリーグのAFCボーンマスとアウェイで対戦できることは貴重な機会だと思います。この遠征が来年１月に行なわれるAFC U-23アジアカップに向けて強化の場となりますし、ロサンゼルスオリンピックを目指す同世代のイングランド代表とできることは、我々にとっても大きな経験となります。自分たちの持てる力を発揮し、個人としてもチームとしても様々なことにトライできるよう、しっかりと準備していきたいと思います」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
